Sport 10 typische Fitness-Irrtümer

Von Melanie Maier 07. März 2017 - 06:00 Uhr

Und los: Die Temperaturen werden wärmer, die Laufsaison beginnt.Foto: MP2 - Fotolia

Dehnen schützt vor Muskelkater, Hausarbeit kann das Training ersetzen: Zum Thema Sport kursieren jede Menge Mythen. Die meisten davon haben allerdings einen eher geringen Wahrheitsgehalt.

Stuttgart - Für die Bikini-Figur, für den Waschbrettbauch ist nach dem langen Winter bei den meisten noch einiges zu tun. Doch worauf muss man beim Training achten? Zwei Sportmediziner klären auf, welche Fitness-Mythen stimmen und welche nicht.

Mehr zum Thema

Wer schwitzt, ist schlecht trainiert

Es gibt Sportarten, bei denen sieht man nach dem Training aus wie nach einer langen Dusche. Spinning zum Beispiel: Man sitzt eine Stunde lang in einem stickigen Raum auf einem unbequemen Rad und lässt sich zu lauter Musik von einem Trainer oder einer Trainerin anschreien. Wie ein Gehetzter strampelt man imaginäre Berge hinauf – und schwitzt nach der zehnten Trainingseinheit genauso viel wie nach der ersten Spinning-Stunde. Man fragt sich: Ist man seit Jahresbeginn kein bisschen fitter geworden? „Schwitzen ist eine individuelle Eigenschaft“, sagt Herbert Löllgen, Kardiologe und Sportmediziner aus Remscheid. „Es gibt Leute, die viel schwitzen, andere schwitzen wenig.“ Schwitzen, sagt er, sei ein normaler Vorgang, der nichts mit dem Trainingszustand zu tun habe – „allenfalls mit der Trainingsintensität und der Umgebungstemperatur“.

Problemzonen kann man gezielt wegtrainieren

Mit einem Schwimmring um die Hüften starten viele Bundesbürger ins Frühjahr. Gegen den Hüftspeck – der im Englischen übrigens den klangvollen Namen „Love Handles“, also Liebesgriffe, trägt – sollen gezielte Übungen wie zum Beispiel der „Beinstrecker“ oder die Bauchmuskelübung „Crunch“ helfen. Doch kann man Fettpölsterchen so einfach wegtrainieren? „Man hat nur auf die generelle Körperkomposition Einfluss“, sagt Jürgen Steinacker, Leiter der Sektion Sport- und Rehabilitationsmedizin am Universitätsklinikum Ulm. „Wenn ich trainiere, nehme ich Gewicht ab: Ich baue Muskeln auf und Fett ab. Das passiert aber nicht isoliert an einer Stelle, sondern am ganzen Körper.“ Kombiniert mit leichtem Ausdauertraining sei ein gezieltes Training der Problemzonen dennoch sinnvoll, sagt Herbert Löllgen: Es unterstütze den Muskelaufbau.

Joggen ruiniert die Gelenke

Bum, bum, bum: Hart trifft die Sohle auf den Asphalt. Joggen geht auf die Knie und auf die Fußgelenke – das zumindest hört man immer wieder. „Joggen alleine ruiniert die Gelenke nicht“, relativiert Herbert Löllgen. Bei Übergewichtigen allerdings belaste das Gewicht die Gelenke mehr als bei Normalgewichtigen. Auch bei Menschen mit einer nicht korrigierten Fehlstellung in den ­Knien oder Fußgelenken könne es Probleme geben. „Bei ihnen kann es zu einer falschen Belastung kommen“, sagt Löllgen. „Wer da Sorgen hat, sollte zu einem Orthopäden gehen. Er kann Korrekturen vornehmen.“ Dass sich Joggen sogar bei einer Gelenkarthrose positiv auswirkt, bestätigen Studien des Orthopäden Thomas Horstmann von der Technischen Universität München: Sie zeigen, dass die Belastung zu einer Neubildung der Schleimhaut in den Gelenken führt – und die Schmerzen so verringert.

Bei Schmerzen lieber pausieren

Der Rücken schmerzt, das Knie ziept, und – ach! – überhaupt fühlt man sich unwohl. Also besser ab nach Hause auf die Couch? „Das Sofa“, sagt Jürgen Steinacker, „ist der gefährlichste Ort in der Wohnung.“ Bei leichten Verspannungen könne Sport die Beschwerden sogar lindern. In den Schmerz hineintrainieren sollte man allerdings nicht. „Schmerzen sind ein Warnsignal des Körpers“, stimmt Herbert Löllgen zu. „Wer akute Rücken- oder Knieschmerzen hat, sollte diese von einem Orthopäden begutachten lassen.“ Bei Knieschmerzen seien eine Prellung oder Bänderzerrungen oft die Ursache. Rückenschmerzen könnten Normalgewichtige dagegen mit Laufen, Fahrradfahren oder Schwimmen häufig verbessern oder sogar beseitigen. Und auch bei Herzproblemen sollte man nach heutigen Erkenntnissen Sport treiben. „Aber: nur nach vorheriger Absprache mit einem Kardiologen“, betont Löllgen.

Fett verbrennt erst nach 30 Minuten

Der Körper verbrennt ständig Fett – „ganz egal, was er gerade macht“, sagt Jürgen Steinacker. Sogar im Sitzen wird ständig Fett verbrannt. „Das Gehirn verbraucht Glukose, der Rest des Körpers arbeitet mit Fett“, so Steinacker. Das sei effizienter. Denn auch wenn der Körper Zucker verbraucht, muss er diesen wieder aus den Fettdepots aufbauen. Energie werde aber in beiden Fällen verbraucht. Die beste Fettverbrennung beim Joggen tritt neuen Erkenntnissen zufolge bei einer mittleren Laufgeschwindigkeit ein, sagt Herbert Löllgen: „Sie fängt aber bereits zu Beginn des Trainings an.“