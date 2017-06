Spider-Man-Premiere in Hollywood Heiße Küsse und viel nackte Haut

Von red 29. Juni 2017 - 11:27 Uhr

Bei der Premiere des neuen Spider-Man-Streifens am Mittwochabend in Hollywood sorgte so mancher Auftritt auf dem Roten Teppich für Aufsehen. Wir haben die Bilder der Premierenfeier.





Hollywood - Mit einem großen Staraufgebot ist am Mittwochabend in Hollywood die Premiere von „Spider-Man: Homecoming“ gefeiert worden. Neben den beiden Hauptdarstellern Robert Downey Jr (Avengers) und der Oscar-Preisträgerin Marisa Tomei (The First Avenger: Civil War), zeigten sich auf dem Roten Teppich auch Sänger Jason Derulo oder Comicautor Stan Lee.

Während die männlichen Gäste auf sichtlich legere Looks setzten, erschienen die Frauen zumeist in Outfits, die aufgrund von transparenten Stoffe, Outcuts und Beinschlitzen tief blicken ließen. Aufsehen erregte auch der Auftritt der kanadischen Youtuberin Gigi Gorgeous, die an der Seite von Nats Getty erschien. Ihre Zuneigung füreinander konnten die beiden Frauen kaum verstecken.

Wer bei der Premiere außerdem zu sehen war und welche Outfits ebenfalls für große Augen sorgten, zeigen wir in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch.