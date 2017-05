Spektakulärer Unfall in Stuttgart-Nord Smart landet auf Gartenhaus

Von red 25. Mai 2017 - 14:59 Uhr

In Stuttgart-Nord ist es zu einem spektakulären Unfall gekommen.Foto: dpa

Bei einem nicht alltätglichen Unfall in Stuttgart-Nord hat ein 20-Jähriger die Kontrolle über seinen Smart verloren und ist auf dem Dach eines Gartenhauses gelandet. Der Mann hätte aus zweierlei Hinsicht nicht am Steuer sitzen dürfen.

Stuttgart-Nord - Leichte Verletzungen hat sich ein 20 Jahre alter Smart-Fahrer bei einem spektakulären Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen in der Robert-Mayer-Straße in Stuttgart-Nord zugezogen.

Wie die Polizei meldet, fuhr der betrunkene 20-Jährige mit seinem Smart auf der Robert-Mayer-Straße und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dadurch prallte er zunächst gegen eine Warnbake und landete im angrenzenden Grundstück auf dem Dach eines Gartenhauses. Der Sachschaden beträgt zirka 14.000 Euro.

Der Unfallverursacher ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und wird zusätzlich wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung angezeigt.