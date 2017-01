Spektakulärer Unfall im Rems-Murr-Kreis Abriss-Bagger bricht ein

Von Phillip Weingand 25. Januar 2017 - 10:07 Uhr

Beim Abbruch eines Modehauses in Schorndorf kippt plötzlich ein Bagger um. Passanten halten das Unglück und seine Folgen auf Video fest.





Schorndorf - Zu einem spektakulären Unfall ist es am Dienstagnachmittag in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) gekommen: Bei Abrissarbeiten am ehemaligen Modehaus Veil in der Schulstraße kippte gegen 16 Uhr ein Bagger um. Das 30 Tonnen schwere, mit einer Abrisszange ausgerüstete Gerät verschwand in Sekundenschnelle in einer Staubwolke. Die Polizei hat schon eine Vermutung, wie es zu dem Unglück kommen konnte:

„Die Betondecke zum Keller ist eingebrochen, woraufhin der Bagger zur Seite gekippt ist“, sagt ein Polizeisprecher. Auch wenn das Unglück spektakulär aussieht: Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. An seinem Baufahrzeug entstand Schaden in Höhe von rund 30 000 Euro. Zu den Bergungsmaßnahmen, bei den zwei große Kräne eingesetzt waren, musste die dortige Straße gesperrt werden. Passanten haben die Bergungsarbeiten auf Video festgehalten: Auch die Stadt Schorndorf veröffentlichte ein Foto von der Unglücksstelle auf ihrer Facebook-Seite: