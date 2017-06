Speicherung von Trumps Tweets Politiker will Covfefe-Gesetz erlassen

Von red/dpa 13. Juni 2017 - 15:19 Uhr

Der Tweet sorgt im Netz für Spekulationen: Bis heute ist unklar, was Trump mit der Wortschöpfung „covfefe“ sagen wollte. Vermutlich war es ein Vertipper. Foto: Twitter

Knapp zwei Wochen nach dem kryptischen Tweet Donald Trumps, hat ein Abgeordneter der Demokraten den Begriff „covfefe“ noch einmal aufgegriffen. Er legte einen Gesetzesentwurf vor, der diesen Namen trägt.

Washington - Ein Abgeordneter der Demokraten im US-Parlament hat ein Gesetz für die Archivierung der Veröffentlichungen von Präsidenten auf sozialen Medien vorgeschlagen. Als Akronym für seinen am Montag vorgelegten Entwurf wählte Mike Quigley COVFEFE, ein unverständliches Wort, das Donald Trump einmal in einem Tweet benutzte.

Das Gesetz mit dem Namen „Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement“ würde das Gesetz zur Archivierung der Korrespondenz der Präsidenten auf soziale Medien ausdehnen. Trump hatte sich wahrscheinlich vertippt, als er im Mai nachts twitterte: „Trotz der ständigen negativen Presse-covfefe“. Der Tweet wurde einige Stunden später gelöscht.

Quigley sagte, Trumps „häufige, ungefilterte Nutzung seines privaten Twitter-Kontos“ sei der Grund für den Gesetzesvorschlag. „Tweets sind mächtig, und der Präsident muss für jeden Beitrag zur Verantwortung gezogen werden“, sagte der Abgeordnete.

