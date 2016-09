Southside-Festival 2017 Erster Headliner für kommendes Jahr bestätigt

Der Veranstalter des Southside- und Hurricane-Festivals hat den ersten Headliner für 2017 bestätigt.Foto: dpa

Die erste Band für das Southside-Festival 2017 in Neuhausen ob Eck ist offiziell bestätigt worden. Außerdem: Wer beim abgebrochenen Southside 2016 dabei war, kann sich nur noch wenige Tage Tickets anteilig rückerstatten lassen.

Neuhausen ob Eck - Zwei Monate ist es her, da musste das beliebte Southside-Festival in Neuhausen ob Eck wegen eines Unwetters unterbrochen werden. Aus einer Unterbrechung wurde schließlich ein Abbruch und die Besucher wurden gebeten, nach Hause zu fahren. „Sicherheit und Ordnung für eine Fortsetzung des Festivals“ seien nicht mehr gegeben, hieß es. Enttäuschte Fans traten den Heimweg an. Auch das zeitgleich in Niedersachsen stattfindende Hurricane-Festival desselben Veranstalters wurde zumindest teilweise unterbrochen.

Nun melden sich die Organisatoren mit einer ordentlichen Portion Optimismus zurück und verraten den ersten Headliner für das kommende Jahr. „Trübsal blasen ist nicht wirklich unser Ding und deswegen schauen wir nach vorne“, heißt es auf der Homepage, auf welcher außerdem der erste Headliner bestätigt wird: die Punkband Green Day – bekannt durch ihren Song „American Idiot“. Mit Hochdruck, so heißt es, werde an einem legendären Southside 2017 gearbeitet.

Viele Fans lassen sich 2016-er-Ticket verrechnen

Sichtlich erleichtert ist der Veranstalter FKP Scorpio außerdem über den gut laufenden Ticketverkauf. Schließlich hatte der ein oder andere enttäuschte Besucher nach dem Festivalabbruch in den sozialen Netzwerken mit Boykott gedroht. Dabei spielte auch die Ticketerstattung eine Rolle. Denn: Wochenlang war unklar, ob die Festivalbesucher das Geld für die bezahlten Tickets zurückerhalten würden. Ende Juli gab es schließlich grünes Licht vom Veranstalter.

Neben der üblichen Erstattung gibt es außerdem die Möglichkeit, sich das Geld für das abgesagte Festival gutschreiben zu lassen und sich somit ein vergünstigtes Ticket für das kommende Jahr zu sichern. Diese Gelegenheit haben bereits viele Musikbegeisterte genutzt und eine Eintrittskarte für 2017 bestellt. „Die Resonanz ist überwältigend“, so der Veranstalter auf seiner Homepage. Bereits 40.000 von 60.000 Tickets seien verkauft. Bleibt nur noch zu hoffen, dass die treuen Fans nicht von einem weiteren Unwetter überrascht werden.

Übrigens: Die anteilige Rückerstattung beziehungsweise Verrechnung des Tickets von 2016 kann noch bis zum 14. September beantragt werden. Dazu hier entlang.