Sophia Thomalla auf Facebook „Hab mich null verändert“

Von red 23. November 2016 - 15:08 Uhr

Dieses Vorher-Nachher-Bild veröffentlichte Sophia Thomalla auf Facebook.Screenshot: facebook/Sophia Thomalla

Alle verändern sich im Laufe des Lebens. Manche mehr, manche weniger. Wie stark man sich innerhalb von sechs Jahren verändern kann, zeigt Schauspielerin Sophia Thomalla auf ihrem Facebook-Account.

Stuttgart - Dort wo früher noch Bäckchen prangten, sind heute schlanke, scharfe Kanten. In einem Facebook-Post zeigt Schauspielerin Sophia Thomalla ein Vorher-Nachher-Bild. „Hab mich null verändert im Laufe der letzten 6 Jahre, wie ich finde...“, schreibt sie ironisch dazu.

Nicht mehr süß, sondern sexy

Die linke Hälfte zeigt die damals 21-Jährige bei der Tanzshow „Let’s Dance“ im Jahr 2011. Dunkle Haare, etwas Babyspeck, ein leicht rundliches Gesicht – das ist heute Geschichte. Heute präsentiert sich Thomalla im freizügigen Top, sie ist nicht mehr süß, sie ist sexy. Das Gesicht ist schlanker, die Haare sind aufblondiert. Auch die Arme sind schmaler und nun, sechs Jahre später, überzogen mit Tattoos.

Die Fans reagieren unterschiedlich. So schreibt ein User: „Im Gesicht bist du schmaler geworden und auch sonst macht der neue Look dich sexyer.“ Andere hingegen merken an: „Ein paar Pfunde mehr stehen dir besser.“ Trotzdem genießt die Schauspielerin den Rückhalt ihrer Fans, die den neuen Look überwiegend positiv bewerten.

Hab mich null verändert im Laufe der letzten 6 Jahre wie ich finde.... Ein von SOPHIA THOMALLA (@sophiathomalla) gepostetes Foto am 20. Nov 2016 um 12:42 Uhr

Wie viel von dem neuen Look echt ist und wo ein wenig nachgeholfen wurde bleibt offen, man kann sich aber sicherlich auf ein weiteres Vorher-Nachher-Bild in sechs Jahren freuen.