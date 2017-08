Sonnenfinsternis Keine Brille für Donald Trump

Von len 22. August 2017 - 11:51 Uhr

Donald Trump schaut während der Sonnenfinsternis ohne Schutzbrille in den Himmel. Foto: AP

Brille auf und Sonnenfinsternis bestaunen, heißt es am Montagmorgen für Millionen Amerikaner. US-Präsident Donald Trump verzichtet dabei allerdings auf ein kleines, aber wichtiges Detail.

Washington - Wie Millionen andere Amerikaner auch hat US-Präsident Donald Trump am Montagmorgen (amerikanische Zeit) die Sonnenfinsternis bestaunt. Der Unterschied: Trump beobachtete das Naturschauspiel ohne Schutzbrille – zumindest für einen kurzen Moment.

Einem Bericht der Washington Post zufolge verfolgte Trump die Sonnenfinsternis gemeinsam mit Ehefrau Melania und Sohn Barron vom Balkon des Weißen Hauses. Kurz nachdem er den Balkon betreten hatte, zeigte er nach oben und schaute in den Himmel. Den Zuruf eines Mitarbeiters „Nicht schauen“ ignorierte er. Ob Trump tatsächlich direkt in die Sonne geschaut hat, bleibt laut Washington Post unklar. Trump setzte im Anschluss zwar eine Schutzbrille auf, seine späte Einsicht konnte den Spott in den sozialen Netzwerken aber nicht mehr abwenden.