Sommerwochenende Sonne satt in Stuttgart

Von red 28. August 2016 - 12:46 Uhr

An diesem Wochenende sind Sonnenanbeter in Stuttgart voll auf ihre Kosten gekommen. Bevor die Sonne vom Gewitter vertrieben wird, haben wir den Sommer für Sie in Bildern festgehalten.





15 Bilder ansehen

Stuttgart - Die Luft flimmert, das Thermometer steigt und das Bedürfnis nach Abkühlung wächst. Der Stuttgarter Kessel kocht und wer kann, der flieht ins Freibad oder in die nächste Eisdiele. Das Wochenende zeigt sich von seiner besten Seite und Sonnenanbeter kommen voll auf ihre Kosten.

Mehr zum Thema

Bei diesem Wetter ist der Schlossplatz in Stuttgart ein beliebter Treffpunkt. Mitten im Zentrum legen sich viele Menschen auf die Grünflächen und halten ihre Beine in die Luft oder wahlweise auch in den erfrischenden Springbrunnen.

Wer es lieber schattig mag, wird hier fündig: Wir haben die Schattenplätze Stuttgarts gesammelt.

Bevor das Unwetter kommt und die Sonne vertreibt, haben wir den Sommer in Stuttgart für Sie in Bildern festgehalten. Klickt Sie sich durch unsere Bilderstrecke.