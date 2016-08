Sommer in Stuttgart Heißes Wetter bis nächste Woche

Von red 26. August 2016 - 15:13 Uhr

Im Freibad lässt es sich bei der Hitze gut aushalten.Foto: Lichtgut/Engelhard

Der Sommer hält sich wacker, auch bis Mitte nächster Woche bleibt es warm bis heiß. Am Samstag könnte sogar ein Tagesrekord aus dem Jahr 1964 geknackt werden.

Stuttgart - Der Sommer bleibt uns noch ein wenig erhalten – und das mit Höchsttemperaturen. Ganz genau lässt sich zwar nicht prognostizieren, wie warm es wird. Aber eines steht fest: Am Wochenende wird es noch einmal extrem heiß in Stuttgart, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes vorhersagt. Möglicherweise so heiß, dass am Samstag mit 35 Grad ein Tages-Hitzerekord vom 27. August 1964 geknackt werden könnte. Und auch der Sonntag hat es in sich – das Thermometer soll auf 33 bis 34 Grad klettern. Mit diesen Temperaturen zählt das letzte Augustwochenende zu einem der heißesten Wochenenden seit Beginn der Messungen.

Mehr zum Thema

Leichte Abkühlung am Sonntagabend

Erst gegen Sonntagabend kommt von Westen langsam eine Front rein, die ein wenig Abkühlung mit sich bringt. Vor allem nachmittags und abends kann es vereinzelt Schauer oder Gewitter geben. Doch richtig kalt wird es auch nach dem Wochenende nicht: Am Montag und Dienstag erwarten wir trotzdem noch sommerliche Temperaturen – allerdings bleiben diese voraussichtlich unter der 30 Grad-Marke.

Hier geht es zum Wetter für Stuttgart und die Region