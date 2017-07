Sommerfestival der Kulturen auf dem Marktplatz Markt der Kulturen mit Stars der Weltmusik

Von Caroline Friedmann 04. Juli 2017 - 15:36 Uhr

Schon im letzten Jahr lockte das Sommerfestival der Kulturen zahlreiche Menschen auf den Marktplatz. Tausende feierten damals mit und ließen sich von internationaler Weltmusik in ihren Bann ziehen. Foto: Forum der Kulturen Stuttgart e.V.

Vom 11. bis 16. Juli 2017 wird auf dem Stuttgarter Marktplatz wieder das Sommerfestival der Kulturen gefeiert. Am 9. Juli 2017 lädt Oberbürgermeister Fritz Kuhn zum Fest „Freunde und Refugees“ ein.

S-Mitte - Von Balkan-Swing über Indie-Rock und Afro Beats bis hin zu orientalischem Elektropop und Musik aus der Karibik: In wenigen Tagen verwandelt sich der Stuttgarter Marktplatz wieder in einen Melting Pot der Weltmusik. Vom 11. bis zum 16. Juli 2017 wird dort zum 16. Mal das Sommerfestival der Kulturen gefeiert. Mit dabei sind Stars der internationalen Weltmusikszene. Außerdem gibt es in den Seitenstraßen rund um den Marktplatz einen Street Food Market mit Köstlichkeiten aus aller Welt sowie einen großen Markt der Kulturen mit Kunsthandwerk, Schmuck, Gewürzen, Tees und vielem mehr. Veranstaltet wird das Festival vom Verein Forum der Kulturen Stuttgart. An den sechs Veranstaltungstagen werden insgesamt rund 80 000 Besucher erwartet.

Eröffnung am 11. Juli 2017

Eröffnet wird das 16. Sommerfestival der Kulturen am 11. Juli 2017 gegen 17.45 Uhr von Bezirksvorsteherin Veronika Kienzle und Oberbürgermeister Fritz Kuhn, der erneut die Schirmherrschaft für das Festival übernommen hat. Zum musikalischen Auftakt spielt die Band Fanfare Ciocarlia aus Rumänien, die ihr Publikum schon seit 20 Jahren mit Balkan Brass begeistert. Am 12. Juli heizt Seun Kuti mit seiner Band Egypt 80 den Gästen mit funkigen Afrobeats ein. Und am 13. Juli steht der Musiker Aurelio aus Honduras mit der Garifuna Soul Band auf der Bühne. Die über die Grenzen von Mosambik hinaus bekannte Sängerin Matilde Conjo legt am Freitag, 14. Juli, einen Zwischenstopp in Stuttgart ein und gibt am Abend ein kleines Konzert.

Gespräche mit Politikern und Vertretern von Institutionen

Zwischen den Konzerten sind immer wieder Interviews mit Vertretern von Institutionen, Kooperationspartnern und Mitgliedsvereinen geplant. So führt Rolf Graser, Geschäftsführer des Forums der Kulturen, am Donnerstag, 13. Juli, auf der Festivalbühne ein Gespräch mit Vertretern des Rats der Religionen. Mit dabei sind der evangelische Stadtdekan und Koordinator des Rats der Religionen Søren Schwesig, Ali Ipek (Ditib) und Boris Cosguner von der Alevitischen Gemeinde Stuttgart. Am Samstag, 15. Juli, besucht Manne Lucha, Minister für Soziales und Integration, das Sommerfestival der Kulturen und gibt ein Interview.

Fest „Freunde und Refugees“ am 9. Juli

Bereits zwei Tage vor Beginn des Festivals, am Sonntag, 9. Juli, lädt Oberbürgermeister Fritz Kuhn von 14 bis 20 Uhr zum Fest „Freunde und Refugees“ auf dem Stuttgarter Marktplatz ein. Neben internationalen Speisen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Es gibt künstlerische Beiträge von Flüchtlingen aus den Stuttgarter Unterkünften. Außerdem treten bekannte Künstler und Gruppen auf, die in ihren jeweiligen Projekten eng mit Geflüchteten zusammenarbeiten. So steht der syrische Rapper Manar auf der Bühne, die Künstler Mazen & SeBEATian präsentieren ein syrisch-deutsches Trommel- und Gesangs-Crossover und zum Abschluss tritt die multinationale Brüsseler Mestizo-Band Jaune Toujours auf. Alle, die gerne mitfeiern möchten, sind herzlich willkommen.