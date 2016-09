Sommerferien in Stuttgart Die besten Tipps für die letzten Ferientage

Von Lena Marie Schropp 06. September 2016 - 06:00 Uhr

Die letzte Ferienwoche in Stuttgart und der Region hat begonnen. Hier die besten Tipps bevor die Schule wieder anfängt.Foto: dpa

Der Schulanfang steht vor der Tür und sämtliche Attraktionen sind schon abgeklappert? Wir kennen die Geheimtipps, die Stuttgart für Kinder und Jugendliche in der letzten Ferienwoche noch zu bieten hat.

Stuttgart - Die Sommerferien sind wie immer zu kurz, aber wohl doch zu lang, um jeden Tag etwas Neues zu unternehmen. Das Standardprogramm wie Wilhelma, Mercedes-Benz-Museum und Freibad ist bereits abgegrast, aber das Wissen um die endenden Ferien hält doch davon ab, tatenlos zu Hause zu herumzusitzen? Wir haben die Jugendveranstaltungen der kommenden Woche zusammengefasst.

Stuttgart für Kinder

Noch bis Freitag 9. September, hat das Spielmobil „Mobifant“ seine Türen geöffnet. Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren können sich während der 5-Days-Action-Woche auf dem Spielplatz Steinhaldenfeld Bastel- und Spielutensilien leihen und vor Ort mit anderen Kindern Zeit verbringen.

Im gleichen Zeitraum bietet das Kinderhaus Büsnau ein Bogenschießtraining für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren an. Dies findet jeden Tag von 14.30 bis 17.30 Uhr statt.

Das Naturkundemuseum Stuttgart gibt am Dienstag, 6. September, und Mittwoch, 7. September, Kindern in Workshops die Möglichkeit, Brot in Steinzeitmanier zu backen. Außerdem können die Kinder von Donnerstag, 8. September, bis Freitag, 9. September, Spielspaß rund um das Thema „Wie Tiere laufen“ erleben. Bei beiden Veranstaltungen gibt es nur wenig Plätze, daher sollte man sich bei Interesse schnell anmelden.

In Stuttgart Botnang veranstaltet die Robinson Jugendfarm am Mittwoch, 7. September, ein Kinderfest. Von 10 bis 18 Uhr können die Kinder Schafe, Ziegen, Hühner, Enten, Hasen, Meerschweinchen und Katzen füttern, pflegen und streicheln.

Die Jugendfarm Freiberg in Stuttgart-Mühlhausen lädt am Donnerstag, 8. September, zu Stockbrot am Lagerfeuer ein. Ab 15 Uhr können Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren die Farm besuchen, eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Eine Kreativ- und Holzwerkstatt im Spielhaus Stuttgart-Ost vereint Malen mit Musik und gibt Kindern von elf bis 13 Jahren für 2 Euro die Möglichkeit, mit Lampen, Lichtern und Leuchtdioden zu experimentieren. Von 11 bis 18 Uhr stehen die Türen offen, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Das Planetarium Stuttgart zeigt am Freitag, 9. September, um 10 Uhr sowie am Samstag, 10. September, und Sonntag, 11. September, jeweils um 13.30 Uhr „Das kleine 1 Mal 1 der Sterne“. Kinder können die Attraktion ab fünf Jahren für fünf Euro genießen. Am Samstag, 10. September, wird um 15.30 Uhr zusätzlich „Das Geheimnis der Papierrakete“ gezeigt.

Am Tag des offenen Denkmals bietet sich das Schloss Solitude für eine Familienausflug an. Hier können die Kleinen klettern, bei einem interaktiven Quiz oder beim Geocaching mitmachen.

Am wirklich allerletzten Ferientag lädt das Brunnenfest beim Hans-im-Glück-Brunnen am Sonntag, 11. September, mit Kinderschminken zum Familientag ein.