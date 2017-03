Sommer So klappt’s mit der Bikinifigur

Von Melanie Maier 29. März 2017 - 16:31 Uhr

Eines vorweg: Ohne ein bisschen Schweiß und Disziplin geht’s nicht. Aber mit diesen zehn Tipps klappt es bis zum Sommer mit der Bikinifigur – garantiert.





11 Bilder ansehen

Stuttgart - Noch ist etwas Zeit bis zum Sommer. Drei Monate noch, dann muss die Bikini-Figur – beziehungsweise der Badehosen-Sixpack – vorzeigbar sein. Kein Ding der Unmöglichkeit – vorausgesetzt, man hat Disziplin und ist bereit dazu, hin und wieder zu schwitzen. Die gute Nachricht vorweg: Eine Diät ist dazu nicht nötig. Die schlechte gleich hinterher: Wer sich nicht hauptsächlich gesund ernährt, kann die Bikini-Figur trotzdem vergessen.

Mehr zum Thema

„Man muss nicht weniger essen, sondern das Richtige“

Immerhin, Hunger muss dabei niemand leiden. „Man muss nicht weniger essen, sondern das Richtige“, sagt Hans Hauner, Direktor des Else-Kröner-Fresenius-Zentrums für Ernährungsmedizin. Und man sollte vor allem das essen, was einem besonders gut schmeckt – nur so lässt sich ein Jo-Jo-Effekt vermeiden. „Die neuen Essens­regeln müssen gut zu einem passen und leicht umsetzbar sein“, erklärt Hans Hauner. Was Sie außerdem beachten müssen, um bis zum Sommer mit Ihrer Traumfigur am Strand zu spazieren, erfahren Sie in unserer Bildergalerie.