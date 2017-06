Wasser, Eis und Wein So genießen die Stuttgarter den Sommer

Von Ina Schäfer 11. Juni 2017 - 17:12 Uhr

Eis am Marienplatz, Plantschen im Freibad und gekühlte Weißweine in den Weinbergen von Uhlbach – am Wochenende gab es in Stuttgart zahlreiche Möglichkeiten, die sommerlichen Temperaturen zu genießen. Wir haben die schönsten Bilder aus der Stadt zusammengestellt.





Stuttgart - Wenn die Temperaturen steigen, die Sonne vom Himmel strahlt, und das auch noch an einem Wochenende, hält es keinen mehr drinnen. Gekühlte Weißweine, Eis und Freibad-Pommes am Beckenrand – ein Spaziergang zu den Abkühlungen der Stadt.

Bei strahlendem Sonnenschein strömen die Menschen am Uhlbacher Rathaus vorbei, entlang der kleinen Fachwerkhäuser und hinauf in die sattgrünen Weinberge, die Grabkapelle stets im Blick. Die Weinwanderung in Uhlbach hat an diesem Wochenende schon zum 42. Mal an den Götzenberg gelockt. Organisiert wird die Veranstaltung vom Weinförderverein Uhlbach, dessen Mitglieder entlang der vier Kilometer langen Strecke durch die gewundenen Wege der Weinberge sechs Weinverkostungsstände betreiben. Die Profis unter den Teilnehmern haben sich gut ausgestattet – mit Picknickdecken, Vesper und festem Schuhwerk. „Ich liebe Wein und ich liebe Wandern“, fasst der Stuttgarter David Moore seine absolut logische Entscheidung zusammen, zum ersten Mal bei der Weinwanderung mitzumachen. Den trockenen Weißburgunder hat er schon ausgetrunken, jetzt geht es weiter zur nächsten Station. Während die meisten wie Moore gerade am Anfang ihrer Tour sind, hat es Günter Jung schon geschafft. Seit gut dreißig Jahren macht er die Strecke gemeinsam mit seinen Freunden. Und das gar nicht unbedingt wegen der Weine, sondern wegen der Atmosphäre, sagt er, vor allem an einem sonnigen Tag wie diesem, der einen weiten Blick ins Neckartal freigibt.

Wasser auf dem Spielplatz

So ein Wasserspielplatz wie der am Wartberg im Norden von Stuttgart kommt an einem heißen Wochenende nicht nur den Kleinen gelegen: Auch einige Erwachsene nutzen jede Gelegenheit zur Abkühlung, halten die Füße ins Wasser, benetzen Arme und Beine. Die Kinder sind nicht ganz so zaghaft, betätigen die Wasserpumpe, springen ins niedrige Nass. „Ich habe zehn Enkelkinder, ich bin ständig hier“, sagt Stefanie Mack und lacht, während ihre drei Enkelinnen Emilia, Leonie und Larissa mit bunten Eimern Wasser schöpfen und am Wasserrad drehen. „Noch cooler sind die Molche, die nebenan im Teich zu finden sind“, sagt die zehnjährige Leonie. Das soll die nächste Station für die Großmutter und ihre Enkelkinder sein.

Abkühlung im Freibad

Für andere liegt das Ziel des Wochenendes einzig und allein auf einer grünen Wiese, am besten in der Nähe eines Schwimmbeckens. Der Besucherzuspruch der Stuttgarter Freibäder ist mehr als doppelt so hoch wie im gleichen Zeitraum 2016, bis einschließlich Pfingstmontag besuchten 126 674 Gäste die Stuttgarter Freibäder; davon 29 023 allein das Freibad Möhringen.

Nimmt man das vergangene Wochenende mit in die Rechnung, werden sich die Besucherzahlen sicherlich noch einmal erheblich erhöhen – bei knapp 30 Grad sieht man von der Liegewiese in Möhringen nicht mehr viel: Bunte Farbtupfer prägen das Bild.

Erdbeer-Minze auf Asphalt

Basilikum-Zitrone und Erdbeer-Minze. Das sind die Sorten, die an einem heißen Tag besonders gerne gekauft werden, sagt Tim Schaber von der Eisdiele Claus an der Tübinger Straße. Ob derart schicke Sorten oder einfaches Zitronen-Eis: Die Eisdielen der Stadt haben einiges zu tun. Die Schlangen bilden sich nicht nur vor dem Claus, auch wenig entfernt in der Gelateria am Marienplatz wird gegen die Hitze angeschlotzt. Julia Eckert und Claudine Németh sind mit dem Stella Elektro-Mietroller an den Marienplatz gedüst, dort essen sie ein riesiges Eis in der Waffel. „Stuttgart ist so toll im Sommer“, sagt Julia Eckert. Fünf Jahre habe sie im Ausland gelebt und ist nun zurückgekehrt. „Jeden Tag entdecke ich was Neues“, sagt sie. Andere haben es sich auf den Treppen oder direkt auf dem Marienplatz mit ihren Eistüten und Milkshakes gemütlich gemacht. Sie fläzen auf Decken, Kinder toben umher, Menschenmassen bewegen sich aus der Zahnradbahn direkt Richtung Eisdiele – so funktioniert Sommerglück auch auf Asphalt.