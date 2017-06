Sommer in Stuttgart So schön geht die Sonne unter

Von red/loj 26. Juni 2017 - 23:06 Uhr

Ein besonderes Schauspiel hat sich am Montagabend den Stuttgartern geboten. Die Abendsonne färbte den Himmel einzigartig rot.





Stuttgart - Die lauen Sommerabende in Stuttgart haben sich am Montagabend mit einem einzigartigen Naturschauspiel für die nächsten Tage verabschiedet. Die Abendsonne hat den Himmel in ein wunderschönes Rot getaucht, das sich von vielen Orten im Kessel und in der Halbhöhe beobachten ließ.

Für die kommenden Tage sind dann ganz andere Naturschauspiele angekündigt. Wie bereits berichtet, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst für die nächsten Tage heftige, zum Teil unwetterartige Gewitter für Stuttgart und die Region. In der kommenden Woche könnte es dann aber schon wieder aufwärts gehen.