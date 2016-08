Sommer in Stuttgart Neuer Anlauf für den Hitzerekord

Von Eva Funke 26. August 2016 - 17:54 Uhr

Im Bad Berg genießen die Sonnenanbeter den SommerFoto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Um es gleich vorwegzunehmen: Am Freitag ist der Tagesrekord in Sachen Hitze noch nicht getoppt worden. Aber der heutige Samstag hat beste Chancen der heißeste 27. August seit Beginn der Wetteraufzeichnungen am Schnarrenberg zu werden

Stuttgart - Heiß, heißer, Samstag! Die Experten vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart sind sich sicher, dass dieser August doch noch einen Tagesrekord knackt – allerdings einen Tag später, als sie zunächst gewetter(t) hatten: Eigentlich hätte bereits der Freitag den bisherigen Rekordhalter aus dem Jahr 2011 mit 34,2 Grad vom Sockel stoßen sollen. Doch der Freitag machte kurz vor Erreichen der Ziellinie etwas schlapp und kratze mit 32,9 Grad nicht einmal an der Rekordmarke. Doch dieser August kämpft mit Löwenmut – und schickt jetzt den Samstag ins Rennen um die Spitzenposition bei den Tagesrekorden. Sein Gegner ist der 27. August 1964.

Bäderbetriebe drücken die Daumen

Der bisherige Rekordhalter brachte es vor gut einem halben Jahrhundert auf 32,1 Grad. Obwohl die Sommertage seither fleißig trainiert haben und es immer heißer wird, so dass das Klima in der Landeshauptstadt bis zum Jahr 2100 dem auf Sizilien gleicht und es statt Riesling hierzulande nur noch italiensche Rebsorten geben soll, konnte dieser Einzelrekord noch nicht gebrochen werden. Doch jetzt dürfte es endlich soweit sein: Christian Kronfeldner, Diplom-Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, traut ihm 35 Grad zu und hat nicht die geringsten Zweifel, dass er die bringen wird. „Es bleibt den ganzen Tag sonnig, keine Wolken werden das Hoch Gerd in den Schatten stellen“, ist er überzeugt. Fast ein bisschen schade, dass der ein halbes Jahrhundert alte Wert, der ohne Doping durch Ozonlöcher erreicht wurde, nun gekippt wird.

Bei den Bäderbetrieben Stuttgart drückt man dem Favoriten für den neuen Rekord dennoch fest die Daumen und hofft auf Synergieeffekte. Der Traum, dass dieser Sommer für die fünf Stuttgarter Freibäder einen Spitzenwert bringt, ist dort zwar ausgeträumt: Mit 512 933 Besuchern zum Stichtag, dem 25. August, hinkt dieser Sommer dem Vorjahressommer bereits mit minus 268 613 Badegästen deutlich hinterher. „Aber wenn der Samstag und Sonntag mitspielen, kommen wir inklusive Freitag noch auf noch weitere 60 000 Gäste“, sagt Anita Grube, stellvertretende Leiterin der Bäderbetriebe. Und dann ist es auch noch möglich, die Saison mit der einigermaßen guten Zahl von 600 000 Badegästen abzuschließen.

Viel trinken und auf Sport verzichten

Damit auch die Einwohner wohlbehalten über die Ziellinie kommen, raten Gesundheitsexperten mit dem Sport auszusetzen, mindestens 1,5 Liter Wasser, Saft und/oder Kräutertee zu trinken, sich im Schatten aufzuhalten, in der Wohnung am Tag die Rollos runter zu lassen und nachts die Fenster zu öffnen. „Da es schon wieder früher dunkel und damit kühler wird, bringt das viel“, sagt Kronfeldner.

Falls dieser Samstag wider erwarten keinen neuen Tagesrekord aufstellt, hat der August seine Chancen vermutlich vertan. Die übrigen Mannschaftsmitglieder des Monats, die Tage vom 27. bis 31. August, sind so gut wie chancenlos. Bereits am Sonntagabend soll es Gewitter geben und abkühlen. Am Montag löst das Tiefdruckgebiet Harald Gerd ab. Das Tiefdruckgebiet bleibt voraussichtlich aber nicht im Südwesten hängen, sondern zieht nach Osten ab, so dass es kommende Woche freundlich bei Temperaturen um die 26 Grad in den Spätsommer geht.