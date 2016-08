Sommer 2016 Ungewöhnliche Hitzewelle im August

Von red/dpa/lsw 30. August 2016 - 14:41 Uhr

Die Baden-Württemberger haben im laufenden Jahr 645 Sonnenstunden genießen dürfen. Foto: dpa

Die Baden-Württemberger haben im laufenden Jahr 645 Sonnenstunden genießen dürfen. Das ergab eine Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag in Offenbach.

Offenbach - Mit 17,8 Grad Durchschnittstemperatur ist der Wert im Land deckungsgleich mit dem Bundesdurchschnitt. Ungewöhnlich sei die Hitzewelle im August. „Die höchste Temperatur im August lag bei 36,0 Grad in Bad Mergentheim. Der absolute Hitzerekord in Baden-Württemberg von 40,2 Grad aus dem Jahr 2003 wurde damit in diesem Sommer nicht erreicht“, sagte Meteorologe Klaus Riedl.

Recht warm

Insgesamt sei der Sommer recht warm und durchschnittlich verlaufen. Mit der Niederschlagsmenge von knapp 275 Litern pro Quadratmeter habe Baden-Württemberg in diesem Jahr nur 35 Liter unter dem niederschlagsreichsten Bundesland Bayern gelegen. Der Niederschlagsrekord des Landes wurde nach Angaben des DWD am 25. Juni in Ochsenhausen aufgestellt. In kurzer Zeit regnete es in der Stadt, nordwestlich von Memmingen, 91 Liter pro Quadratmeter.