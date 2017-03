Sohn enthauptet Mutter Anklage wegen Mordes erhoben

Von red/dpa 08. März 2017 - 07:59 Uhr

Im US-Bundesstaat North Carolina soll ein Teenager seine Mutter enthauptet haben.Foto: AP

Ein 18 Jahre alter Mann soll im US-Bundesstaat North Carolina seine Mutter enthauptet haben. Nun hat der Staatsanwalt Anklage gegen den Teenager wegen Mordes erhoben.

Zebulon - Gegen einen 18-Jährigen im US-Bundesstaat North Carolina ist Anklage wegen Mordes erhoben worden, weil er seine Mutter enthauptet haben soll. Polizisten hatten den Mann am Montag vor dem Wohnhaus der Familie in der Stadt Zebulon nach einem Notruf angetroffen. In der einen Hand habe er den Kopf seiner Mutter gehalten, in der anderen ein Messer, sagte Terry Wright von der Polizei in Franklin County.

Der 18-Jährige wurde festgenommen. Die Polizisten fanden die Leiche der 35-Jährigen im Haus.

Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Die Behörden leiteten eine Untersuchung zum Geisteszustand des Mannes ein. Der örtliche Generalstaatsanwalt des Bezirks, Mike Waters, sagte dem Sender WRAL, es könne Wochen dauern, bis man Klarheit habe. Der 18-Jährige wurde in ein Gefängnis nach Raleigh gebracht. Er soll am kommenden Dienstag vor Gericht erscheinen.