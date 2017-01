So wie die S-Bahn-Katze Das sind Stuttgarts berühmteste Tiere

Von red/rmu 26. Januar 2017 - 06:00 Uhr

Die Katze in der Stuttgarter S-Bahn hat sich auch über Stuttgarts Grenzen hinaus zu einer echten Berühmtheit gemausert. Doch die Stadt hat noch mehr tierische Stars zu bieten.





Stuttgart - Wenn man den Namen Stuttgart hört, woran denkt man dann landläufigerweise? Daimler vielleicht? Oder Porsche? Oder vielleicht noch an den Wasen? Doch Stuttgart hat viel mehr zu bieten, eine ganze Riege von tierischen Stars beispielsweise, die innerhalb der Stadt oder auch über Stuttgarts Grenzen hinaus Berühmtheit erlangt haben.

Die Katze, die am Dienstag in einer Stuttgarter S-Bahn unterwegs war, von DB-Mitarbeitern am Hauptbahnhof eingesammelt und im Tierheim abgegeben wurde, ist nur der jüngste Vertreter der tierischen Promis. Wir haben uns durch unsere Archive gewühlt und eine Auswahl weiterer tierischer Stars der letzten Jahre herausgesucht. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie!