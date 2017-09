So haben die Stadtbezirke gewählt Innen tickt Stuttgart anders als außen

Von Mathias Bury 25. September 2017 - 18:21 Uhr

Wer hat die meisten Stimmen? Die Bundestagswahl in Stuttgart Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

In den Bezirken von Stuttgart variieren die Ergebnisse der Parteien teils erheblich. Wir zeigen, in welchem Stadtbezirk welche Partei Spitzenergebnisse erreicht hat.

Stuttgart - Stuttgart hat 23 Stadtbezirke. Diese haben bei der Bundestagswahl 2017 doch recht unterschiedlich abgestimmt. Eine Übersicht:



Stammheim:

Der Bezirk im Norden gehört zu jenen, wo Grüne (11,7 Prozent) und Linke wenig zu bestellen haben. Bei erheblichen Verlusten fahren SPD (17,4 Prozent) und CDU (30,8) noch überdurchschnittliche Werte ein. Sehr gut schneidet hier nur die AfD ab (13,1 Prozent).

Zuffenhausen:

Die Grünen (12,1 Prozent) und die FDP (12,6) schneiden in Zuffenhausen schlecht ab, CDU (29,3) und Linke (9,0) bleiben im Schnitt ihres Ergebnisses. Die SPD ist leicht überdurchschnittlich (17,5). Einen Spitzenwert erreicht nur die AfD (13,4 Prozent).

Münster:

In dem kleinen Bezirk schneiden drei Parteien sehr gut, drei sehr schlecht ab. Überdurchschnittliche Werte erreichen die SPD (18,1 Prozent), AfD (13,8) und CDU (32,0), entsprechend mäßig sind die Ergebnisse von FDP (12,6), Grünen (10,5) und Linken (8,2 Prozent).

Mühlhausen:

Der nordöstliche Bezirk ist Hochburg zweier sehr konträrer Parteien. Die SPD (18,3 Prozent) erreicht hier ihr bestes Ergebnis, die AfD (16,0) ebenso. Die CDU kommt immerhin auf 30,1 Prozent. FDP (12,2), Grüne (10,2) und Linke (8,5) sind abgeschlagen.

Weilimdorf:

In dem nordwestlichen Bezirk gibt es zwei Parteien, die deutlich über ihrem Schnitt liegen: die SPD mit 18 Prozent, die AfD mit 12,9. Die CDU liegt mit 29,7 Prozent leicht besser als stadtweit, die anderen deutlich darunter: Grüne (14,9), FDP (13,1), Linke (7,1).

Feuerbach:

Nur die CDU (30,9 Prozent) und die FDP (16,4) kommen merklich über ihr Stuttgarter Durchschnittsergebnis, die anderen liegen nur etwas darüber oder auch darunter: SPD (15,6 Prozent) und Grüne (15,6) sind gleichauf, gefolgt von AfD (9,1) und Linken (8,0 Prozent).

Nord:

Den Stuttgarter Norden kann die FDP mit überdurchschnittlichen 18,8 Prozent für sich verbuchen. Die Grünen kommen auf gute 17,9 Prozent. Die CDU liegt leicht über ihrem Schnitt (29,8), die Linke (9,2) genau im Mittel, der Rest darunter (SPD: 13,9; AfD: 6,6 Prozent).

West:

: Wen wundert’s: Im Westen erzielen die Grünen ihr bestes Ergebnis (23,3 Prozent), auch die Linke schneidet sehr gut ab (11,7). Die anderen mäßig bis schlecht und sehr schlecht: CDU (25,8), gleichauf FDP (14,8) und SPD (14,8), AfD abgeschlagen (5,1 Prozent).

Mitte

Grüne (21,5 Prozent) und vor allem Linke (12,4) haben hier Hochburgen. Die FDP kriegt gute 16,7 Prozent, CDU (25,1) und SPD (13,7) sind unter Schnitt.

Botnang:

Im westlichen Botnang bringt es die FDP dieses Mal auf stattliche 17,5 Prozent, die CDU noch auf 30,8 Prozent. Die anderen Parteien dümpeln hier um ihre Mittelwerte so dahin: Grüne (16,9 Prozent), SPD (15,3), AfD (8,7), Linke (7,5 Prozent).

Süd:

Noch eine Hochburg der Grünen (22,9 Prozent) und der Linkspartei (12,3). Entsprechend schlecht sind die Stimmergebnisse der anderen Parteien: CDU (25,9 Prozent), SPD (13,9), AfD (5,7), lediglich die FDP reicht mit 14,7 Prozent an ihren Mittelwert heran.

Vaihingen:

In dem Bezirk im Südwesten der Stadt schneiden die Grünen gut ab (18,6 Prozent), auch die Union (30,2) liegt über ihrem Schnitt, leicht auch die FDP (15,9). Schlechter sieht es für die SPD (14,9) sowie für die AfD (8,2) und für die Linke aus (7,8 Prozent).

Degerloch:

Die Freien Demokraten (19,2 Prozent) können sich hier über ein sehr gutes Ergebnis freuen. Auch die CDU liegt deutlich über ihrem Schnitt (31,1), die Grünen (17,8) nur geringfügig. SPD (14,7), Linke (7,5) und die AfD (6,8 Prozent) haben das Nachsehen.

Möhringen:

Der Filderbezirk geht an CDU (31,3 Prozent) und FDP (17,1). Aber auch die AfD (9,6) liegt etwas über ihrem Schnitt. Das lässt sich über die Sozialdemokraten (15,1), über die Grünen (16,5) und die Linke (6,7 Prozent) in diesem Fall nicht sagen.

Birkach:

In keinem Bezirk hat die FDP (19,5 Prozent) ein so gutes Ergebnis erzielt wie in Birkach. Die CDU liegt bei immerhin 31,9 Prozent. Die Grünen (17,4 Prozent) sind leicht unter ihrem Schnitt gelandet, SPD (14,1), AfD (7,8) und Linke (6,6 Prozent) noch weit mehr.

Sillenbuch:

Ein schwarz-gelbes Pflaster ist auch Sillenbauch. Hier hat die CDU noch 33,3 Prozent erreicht, die FDP 17,6 Prozent. Die anderen Parteien liegen her alle unter ihrem Durchschnittsergebnis: Gründe (16,6 Prozent), SPD (14,5), AfD (8,6) und Linke (6,3 Prozent).

Plieningen:

Vier Parteien liegen im südöstlichen Filderbezirk mehr oder weniger stark über ihrem Durchschnitt in der Stadt (CDU: 31,5 Prozent, FDP: 16,0, Grüne: 17,7, AfD: 9,2 Prozent), zwei darunter, eine davon stark (SPD: 15,1 Prozent, Linke: 6,5 Prozent).

Bad Cannstatt:

Im großen Stadtbezirk am Neckar schneiden die SPD (17,4 Prozent) und die Linke (10,5) gut ab. Auch die AfD (9,8 Prozent) ist hier besser als in der Gesamtstadt. Die Union (27,6 Prozent), Grüne (16,4) und FDP (13,1 Prozent) erreichen ihr Stadtergebnis nicht.

Ost:

Der Stuttgarter Osten weckt rot-rot-grüne Fantasien: Überdurchschnittlich schneiden Grüne (20,5 Prozent) und Linke (11,8) ab, die SPD bleibt genau im Mittel (15,7). Die CDU (25,6 Prozent), FDP (14,0) und AfD (7,5) erreichen entsprechend schlechtere Ergebnisse.

Untertürkheim:

Hier erzielen die CDU (32,0 Prozent) und SPD (17,4) vergleichsweise gute Ergebnisse, auch die AfD (9,4 Prozent) liegt über ihrem Durchschnitt. Die FPD (15,1) liegt leicht, Grüne (13,3) und Linke (7,9) liegen deutlich unter ihrem Gesamtergebnis.

Obertürkheim:

Die CDU erreicht ihren Spitzenwert (33,5 Prozent), vor SPD (16,6), FDP (14,9), Grünen (14,8), AfD (9,8) und Linken (6,7).

Wangen:

In dem am linken Neckarufer gelegenen Bezirk hat die SPD (17,7 Prozent) gut abgeschnitten, aber auch die AfD (10,5). Die anderen haben unterdurchschnittlich abgeschlossen: CDU (28,8 Prozent), FDP (14,3), Grüne (14,2), Linke (8,7).

Hedelfingen:

In dem oberen Neckarvorort erreichen CDU (31,4 Prozent) und AfD (11,6) überdurchschnittliche Werte, was auch für die SPD (17,2 Prozent) gilt. Die Grünen (13,4 Prozent), die FDP (14,5) und die Linkspartei (7,8 Prozent) haben hier das Nachsehen.