Snap! beim Cannstatter Volksfest Das Partyvolk gibt noch mal alles

Von red 08. Oktober 2016 - 20:54 Uhr

Im Klauss&Klauss-Festzelt war am letzten Wochenende des Cannstatter Volksfests noch einmal so richtig Party angesagt. Die Eurodance-Legenden „Snap!“ heizten den Besuchern so richtig ein. Die besten Bilder gibt es hier.





17 Bilder ansehen

Stuttgart - Der Wasen befindet sich kurz vor der Ziellinie. Am Sonntag endet das 171. Cannstatter Volksfest nach zweieinhalb Wochen Party, Spaß und Sause.

Mehr zum Thema

Einer der letzten Höhepunkte für das Partyvolk fand am Samstag im Festzelt Klauss&Klauss statt. Keine Geringeren als die Eurodance-Legenden „Snap!“ heizten den Festzelt-Besuchern ein.

Snap! wurde Anfang der 1990er Jahre mit Hits wie „The Power“, „Ooops Up“ oder „Rhythm Is a Dancer“ weltweit bekannt.

Und so verwundert es kaum, dass die Band das Klauss&Klauss-Zelt zum Kochen brachte.

Die besten Bilder der Party gibt es in unserer Fotostrecke – klicken Sie sich durch!