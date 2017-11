Smart-TVs im Test Hier leuchten die Bilder

Von Steffen Haubner 26. November 2017 - 14:52 Uhr

Flachbildschirme mit vierfacher HD-Auflösung gibt es im Handel inzwischen zu bezahlbaren Preisen. Welches Modell bietet das schärfste Bild?





5 Bilder ansehen

Stuttgart - Immer flacher, immer größer. Das ist seit Jahren der Trend bei Fernsehern. Doch je größer der Bildschirm, desto wichtiger ist eine hohe Auflösung. Die meisten Käufer greifen heute zu Modellen zwischen 40 und 55 Zoll, das entspricht Bilddiagonalen von 100 bis 140 cm. Auch 65 Zoll (164 cm) sind keine Seltenheit mehr.

Spätestens bei solchen Dimensionen werden Geräte mit vierfacher HD-Auflösung, also 3840 x 2160 Bildpunkten, interessant. Im Handel sind sie unter den Bezeichnungen 4K und UHD zu finden, inzwischen zu bezahlbaren Preisen. Allerdings gilt: Je weiter man vom Bildschirm entfernt sitzt, desto weniger fällt dieser Unterschied ins Gewicht. Mehr als zwei Meter sollte der Abstand nicht betragen, damit die Brillanz der 4K-Bilder auch richtig zur Geltung kommt.

So oder so ist klar, dass die Zukunft den hohen Auflösungen gehört. Entsprechende Inhalte kommen von Streaminggeräten wie dem neuen Apple TV, Spielekonsolen wie der Playstation 4 Pro oder in Form eigener Aufnahmen mit 4K-Kameras. Geringer aufgelöste Bildsignale werden von den 4K-TVs auf höhere Pixelzahlen hochgerechnet. Das Ergebnis überzeugt nicht immer, ist aber ein guter Kompromiss.

HDR ermöglicht natürlichere Farben und Bilder

Fernseher, die um die 1000 Euro kosten, sind heute fast ausschließlich „smart“. Das heißt, sie haben einen Internetanschluss; Apps von Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon Prime Video sind vorinstalliert. Zusatzgeräte werden damit weit-gehend überflüssig. Seit Neuestem werben die Hersteller vermehrt mit High Dynamic Range, kurz HDR. Die Vorteile sind allerdings nur dann wirklich spürbar, wenn das Gerät über eine ausreichende Grundhelligkeit verfügt. Das ist oft nur bei hochpreisigen Geräten der Fall.

Ist diese Voraussetzung gegeben, ermöglicht HDR natürlichere Farben und Bilder, die von innen heraus zu leuchten scheinen – aber eben auch nur dann, wenn die Qualität der Inhalte stimmt. Trotz des boomenden Online-Handels empfiehlt sich deshalb der Gang zum Fachhändler. Denn nur bei ihm kann man sich bei einem Test mit eigenen Augen davon überzeugen, dass das Modell der Wahl ein Bild bietet, das einen zufriedenstellt oder sogar begeistert.