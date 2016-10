Slam 2016 in Stuttgart 20 Tickets für die Deutschen Meisterschaften zu gewinnen

Von Lena Marie Schropp 28. Oktober 2016 - 18:03 Uhr

Für den Poetry Slam in Stuttgart gibt es Karten zu gewinnen.Foto: Lena Marie Schropp

Die Deutschen Poetry Slam Meisterschaften finden in diesem Jahr in Stuttgart statt und Sie haben die Chance dabei zu sein. Wir verlosen insgesamt 20 Tickets.

Stuttgart - Liebhaber des Poetry Slams sind hier an der richtigen Adresse. Die Deutschen Meisterschaften sind das größte nationale Event der Szene und finden in diesem Jahr in Stuttgart statt. Sie haben nun die Chance, Tickets für den „Slam 2016" in der Kesselstadt zu gewinnen und live bei mehreren Veranstaltungen dabei zu sein.

Insgesamt verlosen wir 20 Karten für Einzelvorrunden, Einzelhalbfinals und Teamhalbfinals. Jeder Teilnehmer hat die Chance, zwei Tickets zu gewinnen. Welche der Vorrunden oder Halbfinals Sie besuchen können, wird ebenfalls das Los entscheiden. Bis Sonntagabend um 20 Uhr haben Sie Zeit, am Gewinnspiel teilzunehmen und montags im Laufe des Vormittags werden Sie - sofern Sie zu den Gewinnern gehören - eine Rückmeldung von uns erhalten.

Eine Übersicht über den Slam 2016 und alle anstehenden Veranstaltungen finden Sie hier.

Um an der Ticketverlosung teilzunehmen, müssen Sie lediglich die unten gestellte Frage richtig beantworten und einige Daten zur Kontaktaufnahme hinterlegen. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.