Skigebiete in Baden-Württemberg Die besten Pisten für Wintersportler

Von Anna Lammers 17. November 2017 - 11:08 Uhr

Die Wintersportsaison ist eröffnet und für die perfekten Pisten muss man nicht unbedingt weit reisen. Wer gute Skigebiete mit vielfältigen Angeboten sucht, wird auch in Baden-Württemberg fündig.





Stuttgart - Was gibt es im Winter Schöneres, als sich die Bretter unter die Füße zu schnallen und die Piste runter zu fahren? Gigantische Pisten auf dem Feldberg, familiäre Atmosphäre in Albstadt-Tailfingen, Après-Ski oder Schneeschuhwandern, in Baden-Württemberg gibt es die besten und abwechslungsreichsten Skigebiete Deutschlands.

Ob Feldberg, Schwarzwald oder Schwäbische Alb, wer ideale Bedingungen für Wintersport direkt vor der Haustür sucht, wird in Baden-Württemberg fündig. Aber nicht nur sportlich haben die Skiregionen einiges zu bieten. Von Wellnessangeboten, Wanderungen durch verschneite Landschaften oder wilde Rodelfahrten, langweilig wird es ganz bestimmt nicht.

