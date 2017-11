Skifahren in der Region Die besten Pisten rund um Stuttgart

Von Markus Merz 29. November 2017 - 14:37 Uhr

Auch wenn derzeit der Schnee noch fehlt: Das Skizentrum Pfulb in Lenningen (Kreis Esslingen) liegt quasi vor der Haustür. Foto: www.7aktuell.de | Christian Schlienz

Die Betreiber der Skilifte in den Regionen rund um Stuttgart stehen in den Startlöchern und warten auf den ersten Schnee. Mit unseren Tipps kann man den Skiausflug vor der Haustür zumindest schon einmal planen.

Stuttgart - Kein Geld für einen teuren Ski-Urlaub in Frankreich, Italien, der Schweiz oder in Österreich? Und keine Lust auf eine mehrstündige Fahrt bis nach Oberstdorf oder andere deutsche Skigebiete in den Alpen? Dann bleibt für Freunde des Skifahrens und Snowboardens aus Stuttgart und der Region immer noch der Blick auf naheliegendere Ziele. Einzig der Schnee lässt noch auf sich warten ...

Mehr zum Thema

Hier haben wir die besten Loipen im Stuttgarter Umland

Wir haben einige Pisten in der Umgebung für Sie zusammengestellt. Nur für den Fall eines Falles und damit dann die nächste Abfahrt nicht noch einer langen Anfahrt bedarf.

Reicht der Schnee schon zum Skifahren und Boarden aus? Alle Skigebiete informieren aktuell auf ihren Homepages über den Betrieb ihrer Anlagen und die aktuellen Schneehöhen.

Hier lesen Sie mehr zum Wetter in Stuttgart und der Region