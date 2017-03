Sitz des Internationalen Währungsfonds Postsendung explodiert in Paris

Von red 16. März 2017 - 12:45 Uhr

Am Frankreich-Sitz des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Paris gab es eine Explosion.Foto: AP

Am Frankreich-Sitz des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Paris gab es eine Explosion. Eine Person wurde durch eine explodierende Postsendung verletzt.

Paris - Bei der Explosion einer Postsendung am Sitz des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Paris wurde eine Person verletzt. Eine Peron, die am Sitz des IWFs arbeitet, sei im Gesicht und an den Händen verletzt worden, hieß es am Donnerstag aus Polizeikreisen. Den Ermittlern zufolge könnte ein Knallkörper hinter der Explosion stecken. Vorsorglich wurden mehrere Mitarbeiter des IWF aus dem Gebäude gebracht.

Der Vorfall ereignete sich einen Tag, nachdem im Bundesfinanzministerium in Berlin eine Paketbombe eingegangen war; als Absender bekannte sich eine linksextremistische griechische Gruppierung.

Wer der Absender des Briefes war, sei noch nicht geklärt. Der IWF reagierte zunächst nicht auf Anfragen. In Frankreich gilt nach den islamistischen Anschlägen vom November 2015 immer noch der Notstand.