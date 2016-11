Sindelfinger Wald Polizei und Zoll führen Großkontrolle an der A8 durch

Von ceb/dpa 02. November 2016 - 14:10 Uhr

Polizeieinsatzkräfte bei einer Großkontrolle an der Autobahn A8-Rastanlage Sindelfinger Wald im Kreis Böblingen.Foto: dpa

Zu einer Großkontrolle haben Landes-, Bundespolizei , Zoll und Steuerfahndung am Montag ihre Kräfte gebündelt. Insgesamt waren 100 Beamte an der Raststätte Sindelfinger Wald im Einsatz.

Sindelfingen - Zu einer Großkontrolle haben Landes-, Bundespolizei , Zoll und Steuerfahndung am Montag ihre Kräfte gebündelt. Insgesamt waren 100 Beamte an der Raststätte Sindelfinger Wald im Einsatz. Sie überprüften Reisende, Güterverkehr und Firmenfahrzeuge. Ein Thema war die Bekämpfung der Einbruchskriminalität, zudem achtete der Zoll auf Verstöße gegen das Mindestlohngesetz.

Mehr zum Thema

Nach gut zwei Stunden zogen die Sicherheitsbehörden eine erste Bilanz: Es waren bereits 110 Personen in 50 Autos, 3 Lastwagen und Bussen kontrolliert worden. Drei Personen wurden wegen illegalen Aufenthaltes in Deutschland festgenommen , drei Autofahrer saßen unter Drogeneinfluss am Steuer, einer hatte Drogen dabei.

Zudem stellten Zollfahnder acht Mindestlohnverstöße bei Fahrern fest sowie Fälle von Scheinselbstständigkeit. Insgesamt waren mehr als 100 Einsatzkräfte der Landespolizei Baden-Württemberg, der Bundespolizei, des Hauptzollamts Stuttgart und der Steuerfahndung im Einsatz. Die Kontrolle war am Vormittag gestartet und sollte bis zum Nachmittag dauern.