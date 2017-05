Sindelfingen Schwerer Zusammenstoß auf Kreuzung

Von ps 17. Mai 2017 - 09:12 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen stoßen zwei Autos in Sindelfingen an einer Kreuzung zusammen. Der Unfallverursacher wird verletzt.





Sindelfingen - Zwei Autos sind am Mittwoch an der Kreuzung Gottlieb-Daimler-Straße und Benzstraße in Sindelfingen (Kreis Böblingen) zusammengeprallt. Dabei ist ein 54-Jähriger leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Morgen mitteilt, fuhr der 54-Jährige auf der Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung Böblingen-Hulb. Als er gegen 4.45 Uhr links in die Benzstraße einbiegen wollte, übersah er ein entgegenkommendes Auto und stieß mit zusammen. Die Ampeln waren zu diesem Zeitpunkt noch ausgeschaltet.

Der 54-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro.