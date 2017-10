Sindelfingen-Maichingen Zünftige Party beim Oktoberfest

Von rmu 29. Oktober 2017 - 15:05 Uhr

Dirndl, Lederhose und jede Menge Bier: das Oktoberfest der Musikkapelle Maichingen hat am Samstagabend das Partyvolk ins Bürgerhaus gelockt.





Böblingen - Mit einer zünftigen Party hat die Musikkapelle Maichingen am Samstagabend den Oktober ausklingen lassen. Rund 600 Gäste in Dirndl und Lederhosen tanzten im Bürgerhaus Pavillon in Sindelfingen-Maichingen (Kreis Böblingen) auf den Bierbänken, zogen als Polonaise durch die Halle und prosteten sich gegenseitig zu.

Zur Freude von Benjamin Schilling, dem Ersten Vorsitzenden der Kapelle, war das Oktoberfest auch in diesem Jahr wieder ausverkauft. Für die musikalische Untermalung sorgte die Kapelle unter der Leitung von Timo Kächele sowie die hauseigene Band. Die rund 35 Musiker, ebenfalls ich Tracht, spielten neben Schlagermusik auch Ballermann- und Après-Ski-Hits. Den Fassanstich übernahm in diesem Jahr zum ersten Mal der neue Maichinger Ortsvorsteher Wolfgang Stierle.