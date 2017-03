Sindelfingen Kaminbrand fordert hohen Sachschaden

Von red 07. März 2017 - 07:52 Uhr

Ein brennender Kamin hat die Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag in Sindelfingen in Atem gehalten. Zur Brandbekämpfung musste die Mahdentalstraße gesperrt werden, es entstand hoher Sachschaden.





Sindelfingen - Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Dienstag zu einem Brand in einem Firmengebäude in der Mahdentalstraße in Sindelfingen (Kreis Böblingen) ausrücken.

Wie die Polizei berichtet, wurde das Feuer gegen 4 Uhr gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach. Dabei stellten die Feuerwehrmänner fest, dass ein Kamin brannte. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Während der Brandbekämpfung musste die Mahdentalstraße im Bereich der Brandstelle gesperrt werden. Die Feuerwehr Sindelfingen war mit sieben Fahrzeugen und 28 Mann, der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften und die Polizei mit drei Fahrzeugen und sechs Mann vor Ort.

Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.