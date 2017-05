Sindelfingen Junge Frau überfällt Seniorin hinterlistig

Von red/dja 03. Mai 2017 - 11:58 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in Sindelfingen.Foto: dpa

Eine 76-jährige Frau ist mit ihrem Rollator in der Innenstadt in Sindelfingen unterwegs. Auf einmal kommt eine Unbekannte und überfällt die Seniorin.

Sindelfingen - Äußerst dreist ging eine unbekannte Frau vor, die am Dienstag gegen 17.35 Uhr in einer Seitengasse im Bereich des Marktplatzes in Sindelfingen (Kreis Böblingen) eine Seniorin überfiel.

Wie die Polizei berichtet, war die 76-Jährige zu Fuß, gestützt durch einen Rollator, in der Gasse unterwegs, als sie von der Täterin attackiert wurde. Durch ihre laute Hilferufe wurden zwei 20 und 21 Jahre alte Frauen aufmerksam. Als sie in die Gasse blickten, sahen sie die Seniorin, die auf dem Boden lag und sich heftig gegen die Unbekannte wehrte. Diese versuchte offensichtlich, der Dame ihre Handtasche zu entreißen.

Räuberin spuckte und schlug um sich

Gemeinsam mit einer dritten, 59 Jahre alten Zeugin gelang es den Frauen, die Täterin von der Seniorin wegzuziehen. Die Räuberin schlug hierauf wild um sich und traf die Seniorin am Kopf. Anschließend konnte sie sich losreißen und rannte, ohne Beute, in Richtung einer Bäckerei davon.

Die beiden jungen Frauen nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten die Täterin ein weiteres Mal stellen und festhalten. Hiergegen setzte sich die Unbekannte auf üble Weise zur Wehr. Sie spuckte der 20-Jährigen ins Gesicht und konnte im Anschluss in Richtung Bahnhof flüchten. Das 76 Jahre alte Opfer erlitt Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall

Die unbekannte Räuberin ist circa 20 Jahre alt, schlank und etwa 1,70 Meter groß. Sie hat schwarze, schulterlange Haare, die zu einem Zopf geflochten waren. Die Frau trug eine schwarze Stoffhose und ein buntes T-Shirt, zudem hatte sie ein schwarzes Armband am linken Handgelenk. Sie trug eine Handtasche bei sich. Die Kriminalpolizeidirektion Böblingen bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07031/13-00 zu melden.