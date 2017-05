Sindelfingen im Kreis Böblingen Brückenschlag für das Daimler-Werk

Von kat 30. Mai 2017 - 17:35 Uhr

Die Brücke soll die Rudolf-Diesel-Straße in Sindelfingen überspannen.Foto: Daimler

Mitte des Jahres rollen in der Rudolf-Diesel-Straße in Sindelfingen die Baumaschinen an. Denn dann will Daimler dort eine Brücke zwischen dem neuen Verwaltungsgebäude und dem Werk bauen.

Sindelfingen - Die Daimler AG will in Sindelfingen (Kreis Böblingen) die Rudolf-Diesel-Straße überbrücken. Mitte des Jahres soll die Verbindung zwischen dem neuen Verwaltungsgebäude und dem Werk gebaut werden. Den genauen Zeitpunkt konnte die Werkssprecherin Marianne Ihring nicht nennen, ebenso wenig die Kosten für die Schrägseilbrücke.

Sie ist vor allem für Fußgänger und Radfahrer gedacht, aber auch Autos können einspurig darüber fahren. Für die Öffentlichkeit wird sie nicht zugänglich sein. „Priorität hat dabei, dass die Mitarbeiter sicher ins Werk gelangen und umgekehrt“, sagt die Pressesprecherin. Bislang müssen sie noch die öffentliche Straße überqueren.

Nachdem das bisherige Verwaltungsgebäude beim Tor 3 abgerissen wurde, um Platz für eine neue Produktionshalle zu machen, wurde die Belegschaft quasi ausquartiert: In dem sechsstöckigen Gebäude an der Ecke zwischen der Rudolf-Diesel-Straße und der Tübinger Allee sind 800 Angestellte tätig, darunter die Werksleitung.