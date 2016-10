Sindelfingen Gartenhütte brennt

Von red 08. Oktober 2016 - 14:06 Uhr

Eine Gartenhütte hat am Samstagmorgen in Sindelfingen gebrannt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.





Sindelfingen - In einer Kleingartenanlage in Sindelfingen hat es am Samstagmorgen gebrannt.

Die Gartenhütte in einer Kleingartenanlage an der Kreisstraße 1066 / Calwer Straße auf Sindelfinger Gemarkung (Landkreis Böblingen) stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand, wie die Polizei berichtet.

Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Grundstücke verhindern. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann momentan noch keine abschließende Aussage getroffen werden.