Sindelfingen Fliegerbombe auf Daimler-Gelände gefunden

Von red/rmu 15. Februar 2017 - 15:07 Uhr

Beim Daimler-Werk in Sindelfingen wurde eine Fliegerbombe gefunden. Experten des Kampfmittelräumdienstes sollen sie entschärfen.Foto: dpa

Bei Bauarbeiten auf dem Daimler-Gelände in Sindelfingen ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Anwohner werden evakuiert, Straßen gesperrt.

Sindelfingen - Auf dem Daimler-Werksgelände in Sindelfingen (Kreis Böblingen) ist bei Bauarbeiten in der Nähe der Calwer Straße und der Hanns-Martin-Schleyer-Straße eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Das berichtet die Polizei.

Die Entschärfung durch den Kampfmittelräumdienst soll laut Polizei um 18 Uhr stattfinden. Im Vorfeld wird das Wohngebiet Hanns-Martin-Schleyer-Straße, Riedmühlestraße, Hofstättenweg, Calwer Straße, Küblerstraße, Marienstraße und Martastraße sowie die Hallen acht und zwölf auf dem Daimler-Gelände evakuiert, die Maßnahmen dazu laufen derzeit an. Anwohner können in der Turnhalle Gartenstraße unterkommen. Für Personen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, ist ein Pendelverkehr vom Hotel Ritter und der Bushaltestelle Calwer Straße eingerichtet worden. Betroffen sind laut der Stadtverwaltung Sindelfingen 800 bis 1000 Menschen. „Es besteht keine akute Gefahr für die Mitarbeiter oder die Anwohner“, sagte ein Daimler-Sprecher.

Strecke der S60 gesperrt

Von 17.30 Uhr an sollen die Calwer Straße und die Hanns-Martin-Schleyer-Straße gesperrt werden. „Wir hoffen, dass die Entschärfung zügig vonstatten geht“, sagte ein Polizeisprecher. Mit Verkehrsbehinderungen sei aber zu rechnen.

Kräfte der Bundespolizeiinspektion Stuttgart werden ab 17:45 Uhr den Bahnsteig des Bahnhofs Sindelfingen in Richtung Renningen räumen und für die Dauer der Entschärfung absperren. Während der Entschärfung wird die Linie S60 nicht fahren. Die letzte Bahn von Renningen nach Böblingen verkehrt um 17:09 Uhr und von Böblingen nach Renningen um 17:34 Uhr. Einen Schienenersatzverkehr gibt es nicht.