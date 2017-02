Sindelfingen Eine Verletzte nach Crash mit Baum

Von red 11. Februar 2017 - 14:14 Uhr

Die Fahrerin eines Mercedes ist in Sindelfingen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.





Sindelfingen - Eine 54-jährige Frau ist am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Sindelfingen (Kreis Böblingen) verletzt worden. Sie war mit ihrem Mercedes frontal gegen einen Baum geprallt. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 12 Uhr in der Spitzholzstraße in Richtung Pfarrwiesenallee unterwegs gewesen, als sie rechts von der Fahrbahn abkam. Die Ursache für den Unfall ist bislang nicht bekannt.

Fahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht

Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Nach ersten Einschätzungen zog sich die Frau nur leichte Verletzungen zu. Ihr Pkw wurde im Frontbereich stark deformiert. Da anfangs auch Rauch aus dem Pkw drang, wurde vorsorglich auch die Feuerwehr hinzugezogen, die mit vier Einsatzkräften anrückte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 bis 20 000 Euro.

Die Bergungsarbeiten nach der Unfallaufnahme dauerten bis etwa 13 Uhr an.