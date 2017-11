Sindelfingen: 63-Jähriger stirbt im Krankenhaus Unfallverursacher erleidet Herzinfarkt

Von Günter Scheinpflug 07. November 2017 - 20:14 Uhr

Tragisch endete am Dienstagnachmittag ein Unfall in der Sindelfinger Rudolf-Diesel-Straße. Ein 63-Jähriger starb nach einer Herzattacke in einem Krankenhaus. Er war mit einem Wagen vor einer roten Ampel kollidiert.





Sindelfingen - Ein 63 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstag kurz nach 15 Uhr einen Herzinfarkt erlitten und in Sindelfingen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr er mit seinem Mercedes in der Rudolf-Diesel-Straße nahezu ungebremst auf einen Mercedes eines 50 Jahre alten Fahrers auf, der vor einer roten Ampel stand. Das Auto kollidierte mit einem davor wartenden Hyundai eines 21-Jährigen. Dieser wurde noch auf einen BMW eines 51-Jährigen geschoben. Der Mercedesfahrer wurde von den alarmierten Rettungskräften und einem Notarzt an der Unfallstelle reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstarb.

Der 50-Jährige Mercedesfahrer wurde leicht verletzt. Der Mercedes des 63-Jährigen und der Hyndai mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 48 000 Euro. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 19 Kräften im Einsatz. Bis gegen 18 Uhr war die Straße Richtung Böblingen gsperrt. Laut der Polizei wurde der Verkehr über den Gehweg umgeleitet, „so dass der Verkehrsfluss stockend gegeben war“, teilte ein Polizeisprecher mit.