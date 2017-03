Sindelfingen 61-jähriger Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Von red/dpa 29. März 2017 - 09:05 Uhr

Bei einem Unfall in Sindelfingen ist ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. (Symbolbild)Foto: dpa

Ein 61 Jahre alter Mann ist mit seinem Roller bei einem Auffahrunfall in Sindelfingen schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik.

Sindelfingen - Ein 61 Jahre alter Rollerfahrer ist in Sindelfingen (Kreis Böblingen) bei einem Auffahrunfall schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Transporter wegen eines liegengebliebenen Wagens auf der Bundesstraße 464 anhalten müssen. Dies habe der Rollerfahrer wohl übersehen, schrieben die Beamten weiter. Er prallte gegen das Heck des Sprinters und stürzte.

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten nach dem Zusammenstoß am Dienstag in eine Klinik. Die Polizei sperrte die B464 für rund eine Stunde an der Unfallstelle komplett. Es kam demnach zu langen Staus.