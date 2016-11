Sindelfingen 58-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Von red 18. November 2016 - 10:13 Uhr

Bei einem Unfall in Sindelfingen verletzt sich ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer schwer. Er übersieht einen entgegenkommenden 51-jährigen Aufi-Fahrer und kracht mit ihm zusammen.





Sindelfingen - Mit schweren Verletzungen ist ein 58-jähriger Autofahrer am Freitagmorgen nach einem Verkehrsunfall auf der Rudolf-Diesel-Straße in Sindelfingen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Wie die Polizei berichtet, war der 58-Jährige gegen 4.55 Uhr mit seinem Mercedes von Böblingen kommend in Richtung Sindelfingen (Kreis Böblingen) unterwegs und wollte nach links in die Käsbrünnlestraße abbiegen. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Betrieb. Beim Abbiegen übersah er den entgegenkommenden Audi eines 51-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Durch den Aufprall schleuderte es den Mercedes nach links und den Audi nach rechts.

Beide kamen auf dem Fahrbahnteiler der Einmündung zum Stehen. Der 51-Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Schaden bei den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt.