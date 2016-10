Silvia und Carl Gustaf von Schweden Königliche Visite in Hamburg

Von dpa/red 06. Oktober 2016 - 13:54 Uhr

Das Schwedische Königspaar tourt für einige Tage durch Deutschland. Nach ihrem Besuch in Berlin sind die beiden Monarchen nun in der Hansestadt Hamburg angekommen.





Hamburg - Schwedens König Carl Gustaf und Königin Silvia haben am zweiten Tag ihres Deutschlandbesuchs einen kurzen Stopp in Hamburg eingelegt.

Beim Besuch in Hamburg gab es für das Königspaar erst ein Gespräch mit Bürgermeister Olaf Scholz hinter verschlossenen Türen im Rathaus, dann zogen das Stadtoberhaupt und die Monarchen weiter in die benachbarte Handelskammer zu einer Wirtschaftskonferenz. Für ein Senatsfrühstück kehrten sie im Anschluss wieder ins Rathaus zurück. Der Abschluss soll am Nachmittag ein Besuch in der noch nicht eröffneten Elbphilharmonie werden.

Mit dem Zug waren der König und die Königin Schwedens von Berlin angereist. Als die Monarchen in Hamburg ankamen, blieb aufgrund des vollen Programms wenig Zeit für Fans und Schaulustige, doch einige Minuten lang posierte Silvia in ihrem königsblauen Kostüm dennoch für die Fotografen und winkte ihren Bewunderern.

König Carl Gustaf und Königin Silvia hatten ihren viertägigen Deutschlandbesuch am Mittwoch in Berlin begonnen - dorthin soll es am Donnerstagnachmittag auch wieder zurückgehen. Weitere Stationen sind Sachsen-Anhalt und Sachsen.