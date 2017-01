Silvesterparty in Stuttgart Im SI-Centrum wird bis in die Morgenstunden getanzt

Von Ralf Recklies 01. Januar 2017 - 14:44 Uhr

Großer Andrang auf der Silvesterparty im SI-Centrum in Stuttgart: Allein im Hotel Dormero feierten mehr als 800 Gäste ins neue Jahr.





Stuttgart - Das größte Silvester-Event in Stuttgart hat am Samstagabend wie in den Jahren zuvor wieder im SI-Centrum in Möhringen stattgefunden. Allein im Hotel Dormero mit verschiedenen Themenräumen feierten mehr als 800 Gäste ins neue Jahr, schon eine Woche vor der Silvesterfeier sei man ausgebucht gewesen, so ein Dormero-Sprecher zufrieden. Auch das wieder angebotenen Kriminaldinner fand großen Zuspruch.

Nicht nur im Dormero war aber bei Büffets und Musik für gute Unterhaltung im SI-Centrum gesorgt. Auch in der Spielbank und auf mehreren Floors im Backstage, im CBC, im CinemaxX und in der Phantombar war bis in die frühen Morgenstunden Party angesagt. Hier waren die Tickets für Party mit Büffet mit reservierten Sitzplätzen bereits frühzeitig ausgebucht.

Partyfans konnten aber auch zur fortgeschrittenen Stunde einfach zur Feier mit Rock-, Pop-, Elektro-, House- und Hip-Hop-Rhythmen dazustoßen und dann ausgelassen zur Musik von SWR3-DJs feiern. Und diese Gelegenheit ließen sich vor allem viele junge Leute nicht entgehen.