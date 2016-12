Silvester-Umfrage Wo finden Sie Ihr Glück ?

Von Lisa Wazulin 31. Dezember 2016 - 05:00 Uhr

In der Musik, Zuhause bei den Liebsten oder in sich selbst – vor dem Jahreswechsel haben wir Passanten auf der Stuttgarter Königstraße gefragt, wo sie in Zeiten von Krieg und Krisen ihre Glücksmomente erleben.





Stuttgart - Ob im Schachspiel, in der Vielfalt von Blüten oder in Deutschland – in unruhigen Zeiten für sich selbst das eigene Glück zu finden ist schwer, aber nicht unmöglich. Im Angesicht großer politischer Veränderungen und neuen Krisen im Jahr 2016 wollten wir deshalb wissen: „Wo finden Sie Ihr Glück?“

Mitten im Feiertagstrubel auf der Stuttgarter Königstraße haben Passanten verraten, was sie bewegt und wo sie ihre ganz persönlichen Glücksmomente finden. Ihre Antworten gibt es in unserer Fotostrecke.