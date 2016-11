Silvester in Stuttgart Die Partys zum Jahreswechsel

Von bwö 27. November 2016 - 14:00 Uhr

Wer sich an Silvester nicht mit Raclette und Blei gießen im Kreis der Familie zufrieden geben möchte, der hat in Stuttgart zahlreiche andere Möglichkeiten, das Jahr 2017 zu empfangen. Wir haben eine Übersicht.





Stuttgart - Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und es stellt sich die Frage – wo Silvester feiern? Wenn Sie sich noch keine Gedanken gemacht haben, wie und wo Sie das Jahr 2016 ausklingen lassen wollen, haben wir hier ein paar Vorschläge.

Partys im SI-Centrum

Wie jedes Jahr gibt es allein im SI-Centrum zahlreiche Feiermöglichkeiten für jeden Geschmack. Im Hotel Dormero beginnt um 20 Uhr die „Black, White and Red again all over Silvester-Party“. Nach Appetizern und Buffet kann man zu Live-Musik und DJ’s die Tanzfläche unsicher machen. Tickets gibt es (inklusive Essen) für 129 Euro.

Nicht weit entfernt in der Spielbank Stuttgart wird die „Silvester Funky Soul Night“ veranstaltet. Zwei DJ’s legen auf zwei Floors auf, man kann zwischen einem normalen und einem VIP Ticket wählen.

Ebenfalls im SI-Centrum: die SWR 3 Silvesterparty. Auf drei verschiedenen Floors wird Rock, Pop, Elektro, House und Hip Hop gespielt, dazu steht ein Drei-Gänge-Menü bereit. Ein Partyticket ohne Essen gibt es ab 22 Euro, der Beginn ist um 20 Uhr.

Ball-Atmosphäre in Ludwigsburg

Wer das Jahr stilvoll ausklingen lassen will, der kann Silvester im Forum Ludwigsburg verbringen – Paartanz, Standart und Latin zu Livemusik. In Abendgarderobe kann man von 20 Uhr an auch ein Silvestermenü genießen.

Kulterell ins neue Jahr

Ein umfangreiches Kulturprogramm wird im Theaterhaus angeboten. Schon von 19 Uhr an kann man sich an Film, Tanz und Schauspiel erfreuen. Später am Abend (23:30 Uhr) wird auch hier ein DJ auflegen.

Ebenfalls kulturell geht es im Wilhelma-Theater zu. Hier wird in zwei Vorstellungen die Komödie „Kenner trinken Württemberger“ zum Besten gegeben, ebenfalls mit anschließender DJ-Musik bis spät in das neue Jahr hinein.

Silvesterparty in der Innenstadt

Auch Clubgänger werden bedient: Im Pure und direkt nebenan im Cocolores wird direkt in der Stadtmitte der Countdown zum neuen Jahr heruntergezählt. Um 19 Uhr wird mit einem Büffet eröffnet (59 Euro), wer nur zum Feiern kommen will, kann dies ab 22 Uhr (20 Euro). Mit einem Ticket hat man Zutritt zu beiden Clubs und kann das Jahr mit House, Hip-Hop, R’n’B, Mixed Beats und 90ern ausklingen lassen.

Für das erfüllen der Vorsätze: Noch einmal Sport in 2016

Wer den ganzen Stress um Silvester etwas sportlicher nimmt, der kann Mittag des 31. Dezembers am Stuttgarter Silvesterlauf teilnehmen. Um 14:30 Uhr ist der Startschuss zum Elf-Kilometer-Lauf.

Feuerwerk über Stuttgart

Einen tollen Ausblick hat man vom Sky Beach Parkdeck. Unter freiem Himmel können Sie das Silvesterfeuerwerk über Stuttgart beobachten. Ab 22 Uhr wird mit Glühwein und DJ’s eingeheitzt, ein Ticket kostet im Vorverkauf knapp 25 Euro.

Auch 2016/17 wird auf dem Schlossplatz wieder ein großes Feuerwerk gezündet. Ob mittendrin, oder als entfernter Beobachter von einem Aussichtspunkt, wie etwa dem Killlesberg – sehenswert ist das Raketen-Spektakel alle Jahre wieder.