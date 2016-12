Umfrage zu Silvester in Stuttgart Meiden Sie große Plätze?

Von red 29. Dezember 2016 - 06:00 Uhr

Silvester ist Partyzeit! Mit Raketen und Böllern empfangen die Menschen das Neue Jahr. Am besten dort, wo auch andere Leute anstoßen. Wir haben uns umgehört, ob die Stuttgarter dieses Jahr große Plätze meiden werden?





Stuttgart - Der Feuerwerksverkauf startet – von diesem Donnerstag an werden die Böller, Raketen und Batterien in den Geschäften angeboten. Der Schlossplatz gilt als zentraler Anlaufpunkt für Menschen, die Silvester gerne draußen feiern. Die Polizei rechnet mit 40 000 Menschen. Die Polizeipräsenz ist hoch: Auf 40 bis 60 Besucher soll rechnerisch ein Beamter kommen.

Rund um den Schlossplatz stehen Betonbarrikaden

Betonbarrikaden wird es wie schon beim Weihnachtsmarkt wieder geben – allerdings nicht so viele. „Schwerpunkt sind die Standorte rund um den Schlossplatz“, so ein Polizeisprecher. Die Planie und die Bolzstraße sind wieder abgesperrt – allerdings diesmal nicht die Querstraßen der Königstraße oberhalb des Schlossplatzes oder die Marktstraße.

„Licht an“ nennt sich eine Aktion, mit der die Polizei bei den Einzelhändlern wirbt. Diese sollen, so heißt es in einem Schreiben, in Schaufenstern und Eingangsbereichen die Lichter eingeschaltet lassen.