Silvery Moon xx im Gestüt Marbach Der „schnellste Schecke der Welt“ ist jetzt Deckhengst

Von bb 17. November 2017 - 16:18 Uhr

Er war auf den internationalen Rennbahnen zuhause und galt als „schnellster Schecke der Welt“, jetzt beginnt Silvery Moon xx seine zweite Karriere als Deckhengst auf dem Marbacher Haupt- und Landgestüt.





Stuttgart - Er gilt als der „schnellste Schecke der Welt“, kommuniziert fleißig mit seinen über 10.000 Fans auf seiner eigenen Facebook-Seite und ist der neue Deckstar im weltberühmten Marbacher Haupt- und Landgestüt: Silvery Moon xx ist auf dem Gestüt angekommen.

Das englische Vollblut mit der charakteristischen Färbung hat im September den Rennbahnen dieser Welt den Rücken gekehrt und soll nun in Marbach eine zweite Karriere als Deckhengst beginnen.

„Schon seit einigen Jahren wünschen sich die Liebhaber besonderer Farbvarianten unter den Züchtern verschiedener Pferderassen einen Scheckhengst in Marbach“, sagt Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck. Und das ist ihnen auch ein hübsches Sümmchen wert: 400 Euro soll das Deckgeld für Silvery Moon xx betragen.

Zunächst muss der Hengst allerdings auf seine Zuchttauglichkeit geprüft und an seine neue Aufgabe herangeführt werden. Von Februar 2018 an soll der Siebenjährige dann seine Pflichten im Natursprung erfüllen. An die Hälfte seiner Nachkommen – das hat eine genetische Untersuchung ergeben – wird Silvery Moon xx seine Scheckung vererben.