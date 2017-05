Sigmaringen Rätsel um totes Baby

Von rub 29. Mai 2017 - 11:12 Uhr

Seit Samstag ermitteln Kripobeamte zum Tod eines Säuglings bei Sigmaringen.Foto: dpa

War es ein Gewaltverbrechen? Bei Sigmaringen ist ein toter Säugling gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft ordnet eine Obduktion an und sucht Zeugen.

Sigmaringen - Ein totes Baby beschäftigt seit dem Wochenende Polizei und Staatsanwaltschaft im Landkreis Sigmaringen. Die Leiche eines Mädchens ist am Samstag gegen 14.30 Uhr von einem Zeugen entdeckt worden. Das Kind lag nach Polizeiangaben im Freien neben mehreren Strohballen. Der Fundort befinde sich zwischen einem Aussiedlerhof in der Krauchenwieser Straße 80 und der Bundesstraße 311, hieß es am Montag Morgen. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hat Ermittlungen aufgenommen. Laut einem Sprecher wird das tote Kind im Lauf des Tages in der Tübinger Gerichtsmedizin obduziert. Bis zum Nachmittag soll feststehen, ob das Kind bei der Geburt gelebt hat und es sich möglicherweise um ein Gewaltverbrechen handelt. Auch Aufschlüsse über das Alter und die Todeszeit des Kindes erhofft sich die Ermittlungsbehörde.

Nach Stand der Dinge geht die Polizei nicht davon, dass Bewohner des nahe gelegenen Aussiedlerhofes mit dem Tod des Mädchens etwas zu tun haben. Vielmehr liege der Fundort wenige Meter von der Bundesstraße entfernt. „Das ist ein frei zugängliches Gelände“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Warten auf das Obduktionsergebnis

Währendessen hat die Polizei einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Personen, die etwas Verdächtiges im Bereich des Aussiedlerhofes zwischen den Ortschaften Krauchenwies und Ruflingen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Sigmaringen unter der Telefonnummer (07571) 104-0 zu melden. Gesucht werden zudem mögliche Hinweise auf eine Frau, die im Mai noch schwanger war „und jetzt kein Kind vorweisen kann“, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt. Ein weiterer Bericht folgt hier in Kürze.