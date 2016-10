Siebte Staffel von Game of Thrones Was durchgesickerte Fotos von den Dreharbeiten verraten

Von red/rmu 26. Oktober 2016 - 12:14 Uhr

Im Internet machen Fotos von den Dreharbeiten zur siebten Staffel von Game of Thrones die Runde – und sie geben Anlass für jede Menge Spekulationen. Vorsicht, Spoiler!





Stuttgart - Achtung, Spoiler! Der folgende Text beinhaltet Details aus der sechsten und Spekulationen um die siebte Staffel von Game of Thrones. Wer sich die Spannung nicht verderben will, sollte jetzt aufhören zu lesen.

Fans von Game of Thrones (GoT) müssen jetzt stark sein: Es dauert noch bis Sommer 2017, bis die siebte Staffel im Fernsehen zu sehen sein wird – üblicherweise werden neue GoT-Staffeln immer im April ausgestrahlt. Der Grund für die Verzögerung: laut Medienberichten der in Westeros nicht nur sprichwörtlich nahende Winter. Man habe die Dreharbeiten aus Gründen des Wetters nach hinten verschieben müssen. Außerdem soll es nur sieben Folgen statt der üblichen zehn geben.

Wer die Zeit bis dahin irgendwie überbrücken will, der kann sich in sozialen Netzwerken umtun. Denn inoffiziell landen seit Beginn der Dreharbeiten immer mehr Spoiler im Netz. Jetzt sind einige Fotos vom Filmset in Spanien aufgetaucht, die viele Fans in Aufregung versetzen dürften. Darin zu sehen: Emilia Clarke alias Daenerys – am Ende der sechsten Staffel war sie mit ihrer Flotte gen Westeros aufgebrochen – spaziert gemeinsam mit Kit Harrington als Jon Snow durch die spanische Burg von Zumaia. Schmieden die Starks also mit der Drachenkönigin eine Allianz, um die verhasste Cersei Lannister vom Eisernen Thron zu stoßen?

Ein von gotseason7_news (@gotseason7_news) gepostetes Foto am 25. Okt 2016 um 11:06 Uhr

Die beiden Schauspieler machen bei den Dreharbeiten ein gemeinsames Selfie.

Ein von gotseason7_news (@gotseason7_news) gepostetes Foto am 25. Okt 2016 um 9:51 Uhr

Ebenfalls auf einigen Fotos zu sehen: Liam Cunningham alias Ser Davos und Peter Dinklage als Tyrion Lannister.

Ein von gotseason7_news (@gotseason7_news) gepostetes Foto am 24. Okt 2016 um 9:23 Uhr

Was Liam Cunningham vor kurzem in Stuttgart getan hat, steht hier.

Und auch die Darsteller heizen die Hysterie um die siebte Staffel ordentlich an. Emilia Clarke beispielsweise filmte sich in einer nordirischen Windböe – was nahelegt, dass Daenerys irgendwann in der siebten Staffel in kältere Gefilde reist. Und Maisie Williams twitterte nach dem Lesen des Drehbuchs, wie heftig es in der neuen Staffel zur Sache gehen würde.

And then I fell over. Or rather a brisk 50mph N.Irish wind caught me unawares.... #gameofhowtostanduprightinagaleforcewind #atleasttheviewmsdeitallworthiteh? #bitoftailwinddoesnicleyonadragonridethough.... Ein von @emilia_clarke gepostetes Video am 5. Okt 2016 um 13:10 Uhr

shit gets REAL— Maisie Williams (@Maisie_Williams) 22. August 2016

Es bleibt also spannend.