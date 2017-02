Sicherheitskonferenz in München Was heißt eigentlich „gemeinsam“?

Von Paul Kreiner 18. Februar 2017 - 11:58 Uhr

US-Vizepräsident Mike Pence und Bundeskanzlerin Angela Merkel beschwören – jeder auf seine Weise – die Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz.





4 Bilder ansehen

München - Bei der Münchner Sicherheitskonferenz war es der wohl mit größter Spannung erwartete Auftritt: Donald Trump hatte seinen Vizepräsidenten, Mike Pence, geschickt. Und dieser versicherte am Samstag Vormittag bereits in den ersten Sätzen seiner predigtartigen Rede in starken, geradezu pathetischen Worten: Trump und die neue US-amerikanische Regierung würden die Nato „stark und unverbrüchlich“ unterstützen; das Band zu Europa sei „stark“; in Demokratie, Freiheit und Freiheit habe man „gemeinsame Werte“. Und Pence schloss: „Die USA sind und werden immer Ihr größter Verbündeter sein.“

Mehr zum Thema

In diesen Zusammenhang eingebettet bekräftigte Pence in aller Deutlichkeit aber auch, unter Trump würden die USA „so stark sein wie nie zuvor.“ Friede werde nur gemeinsam geschaffen werden können, und Europa müsse sich stärker „an der Verteidigung gegen die Gefahren der Zukunft beteiligen“. Die Weltlage sei „gefährlicher als nach dem Zusammenbruch des Kommunismus vor einem Vierteljahrhundert.“ Und „wenn die Verbündeten ihre Pflichten nicht übernehmen, wird eine Hilfe für sie schwierig sein“, drohte Pence unter Hinweis auf die gegenseitige Beistandsverpflichtung im Nato-Vertrag.

Der US-Vizepräsident trat unmittelbar nach Bundeskanzlerin Angela Merkel auf, die das Jahr 2017 als eines bezeichnet hatte, „das uns unheimlich herausfordert.“ Für „gemeinsame Anstrengungen“ warb Merkel, und sie warnte die Staaten vor einen „Rückfall in individuelle Rollen.“

Trotz aller Gemeinsamkeit: Die Unterschiede zwischen den Reden von Pence und Merkel waren beträchtlich – und bezeichnend.

Merkel will weiter für stabiles Verhältnis zu Russland werben

Auf Russland zum Beispiel kam Pence nur in einem Zusammenhang zu sprechen – in einem Umfeld der Konfrontation, und darin lag der größte Unterschied zwischen seiner Rede und der von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Merkel wandte sich zwar auch scharf gegen Russlands Annexion der Krim. Moskau habe damit das grundlegende „europäische Prinzip der territorialen Integrität verletzt“, sagte Merkel. Und sie fuhr fort: „Da müssen wir streng sein, wenn das nicht mehr gilt, gerät die ganze europäische Ordnung ins Wanken.“

Die Kanzlerin betonte aber auch, sie wolle „weiterhin dafür werben, ein stabiles Verhältnis zu Russland zu finden“; sie sagte, „auch in diesen schwierigen Zeiten“ stehe sie dazu; und sie schloss mit geradezu weit ausgebreiteten Armen: „Nichts wäre uns lieber, als wenn wir mit Russland gemeinsam gegen den islamistischen Terror kämpfen könnten, das liegt auch in Moskaus Interesse, oder wenn wir eine Freihandelszone von Wladiwostok bis Lissabon schaffen könnten“ – nur eben das Prinzip der territorialen Integrität, „das können wir nicht aufgeben.“

Hier geht’s zu unserem News-Blog über die Münchner Sicherheitskonferenz

Pence hingegen sprach überhaupt nicht von einer Zusammenarbeit mit Russland oder gar von Gemeinsamkeiten; dass er eine Hand in Richtung Moskau ausgestreckt hätte, war nicht zu bemerken. Zu Russland sagte er nur, man müsse es „zur Rechenschaft ziehen, und Sie können sicher sein, wir werden Russland zur Rechenschaft ziehen“ für das, was in der Ukraine passiere – also für die Verletzung des Minsker Abkommens und die permanent geschürte Unruhe dort. Zwar sagte Trumps Vize auch, man müsse „neue Wege“ finden, dem Minsker Abkommen Geltung zu verschaffen – aber das war ein einziger dürrer Satz ohne jegliche inhaltliche Füllung.

Für ihre zwanzigminütige Rede bekam Merkel einen auffallend langen Beifall aus den Reihen der 680 Politiker und Sicherheitsexperten aus aller Welt, die im „Bayerischen Hof“ in München noch bis diesen Sonntag versammelt sind. Merkel verlangte unter anderem eine stärkere eigene Führungs- und Verteidigungsfähigkeit der Europäischen Union; eine solche sei aber „nie eine Alternative zur Nato“. Sie verlangte eine stärkere „Verzahnung“ der nationalen Streitkräfte in Europa und lobte die Fortschritte, die in diesem Punkt gerade mit einem Frankreich erzielt worden sei, das sich vor Jahrzehnten ausdrücklich gegen eine gemeinsame europäische Verteidigungsunion ausgesprochen habe: „Heute stehen wir wieder vor diesem Punkt“, sagte Merkel.

Merkel verteidigt deutschen Verteidigungshaushalt

Was die von Amerika geforderte höhere Beteiligung Europas an den Kosten der Nato betrifft, so bekräftigte Merkel, Deutschland habe seinen Verteidigungshaushalt zuletzt im Jahresverlauf bereits um 8 Prozent erhöht und werde den 2014 innerhalb der Nato beschlossenen „Weg weitergehen“, die Verteidigungsausgaben auf 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu steigern (zur Zeit stehen sie bei 1,2 Prozent). Anders als Pence hingegen, der offenbar nur auf mehr Ausgaben für das Militär drängte, sagte Merkel, Sicherheit dürfe nicht nur unter militärpolitischen Aspekten betrachtet werden. Sicherheit im „umfassenden Sinn des Begriffs werde „nicht nur durch höhere Verteidigungsausgaben“ garantiert; sie brauche auch „mehr Entwicklungshilfe“. Man müsse aber auch „darüber nachdenken, wie wir neben der klassischen Entwicklungshilfe in Afrika etwas von der Dynamik asiatischer Länder hinkriegen.“

Merkels eher inklusiver Ansatz kam schließlich auch beim Punkt „Kampf gegen islamistischen Terror“ zum Ausdruck. Die Kanzlerin sagte, diesen Kampf werde man ohne Hilfe von Seiten der USA nicht bestehen, aber ihr sei es „genauso wichtig zu sagen, dass wir muslimische Staaten in diese Kooperation einbezogen haben.“ Es müsse klar sein, so Merkel, „dass nicht DER Islam die Ursache für Terrorismus ist sondern ein fehlgeleiteter Islam.“ Dagegen sprach Pence ausschließlich vom islamistischen Terror als solchem, vom „Islamischen Staat“, und ein starkes Amerika werde „unermüdlich gegen diese Feinde kämpfen.“