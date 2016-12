Sicherheit im Stadion Mehr Verletzte bei Fußballspielen im Südwesten

Von Nils Mayer 22. Dezember 2016 - 21:00 Uhr

Besonderer Brennpunkt: Rund um das Wildparkstadion benötigt die Polizei am meisten PersonalFoto: dpa

Die Polizei ist bei Einsätzen rund um die baden-württembergischen Fußballstadien stark gefordert. Dennoch konnte sie nicht verhindern, dass es in der Hinrunde der Spielzeit 2016/17 mehr als doppelt so viele Verletzte wie in der Hinrunde der Vorsaison gab.

Stuttgart - Die Ausschreitungen rund um Fußballstadien in Baden-Württemberg haben in der Hinrunde der Saison 2016/17 leicht zugenommen. Wie aus neuen Zahlen des ­baden-württembergischen Innenministeriums hervorgeht, die den „Stuttgarter Nachrichten“ vorliegen, gab es von der Bundes- bis zur Oberliga bei 161 Spielen mehr als doppelt so viele verletzte Personen (58 statt 25) und mehr Strafanzeigen (211 statt 205) als bei 179 Partien im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres.

Die Arbeitsbelastung der Polizei bei ­Fußballspielen stagniert unterdessen auf einem hohen Niveau. Der Statistik zufolge kamen die Beamten in den fünf höchsten Spielklassen zuletzt auf insgesamt 77 916 Einsatzstunden. Das sind im Schnitt 483,9 Stunden pro Begegnung. Zum Vergleich: In der Hinrunde der vergangenen Saison leistete die Polizei durchschnittlich 485,1 Stunden pro Spiel.

Bei den neun Heimspielen des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC verbuchte die Polizei 18701 Einsatzstunden, darunter etwa die Hälfte allein für das Derby gegen den VfB Stuttgart. Der VfB kam bei seinen acht Heimspielen bisher auf 11 522 Stunden. Damit benötigten die beiden Zweitligisten mehr Polizei als die Bundesligisten TSG Hoffenheim (8481 Stunden in neun Spielen) und SC Freiburg (6556 in sieben Spielen).