Sicherheit auf dem Wasen Mehr Straftaten, Polizei ist trotzdem zufrieden

Von Bilger, Christine 07. Oktober 2016 - 12:45 Uhr

Sicherheit auf dem Wasen: die Polizei hat stärker kontrolliertFoto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ähnlich viele Besucher wie im vergangenen Jahr verzeichnen die Organisatoren des Cannstatter Wasens in diesem Jahr. Die Polizei zieht ebenfalls eine positive Bilanz.

Stuttgart - Das 171. Cannstatter Volksfest sei beinahe ein Spiegelbild der Veranstaltung im Vorjahr gewesen, sagte Andreas Kroll, der Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft In Stuttgart bei der Abschlusspressekonferenz am Freitag. Das Wetter sei genau gleich gewesen, sehr warm zum Beginn und gegen Ende herbstlich kühl. Mit vier Millionen Besucher erwarte man den Vorjahreswert. Ab 3,5 Millionen Besucher gelte ein Volksfest als gut.

Über die Sicherheit wurde im Vorfeld viel diskutiert. „Wir sind sehr zufrieden, auch wenn die Zahl der Straftaten 25 Prozent über dem Vorjahreswert liegt“, sagte Thomas Engelhardt, der Leiter des Cannstatter Polizeireviers. Der Anstieg sei auch den verstärkten Kontrollen geschuldet: „Wir hatten täglich 66 Beamte in zwei Schichten an den Zutrittskontrollen. Die finden natürlich auch Drogen, wenn sie in Taschen schauen. Manche Besucher machen es uns besonders leicht und kommen mit dem Joint im Mund auf das Gelände“, berichtete Engelhardt. So sei der Anstieg von 27 auf 80 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu erklären.

Die Gefahr, dass der Platz wegen Überfüllung geschlossen werden müsste, habe nie bestanden. Vor zwei Jahren war das der Fall gewesen.

Der Wasen endet am Sonntagabend. Um 21.30h beginnt das traditionelle Musikfeuerwerk.