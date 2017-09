Shitstorm bei TV-Duell „Claus Strunz ist ein widerlicher Hetzer“

Von red 03. September 2017 - 21:24 Uhr

Moderator Claus Strunz muss in Internet viel Kritik einstecken. Foto: dpa

Der Journalist Claus Strunz polarisiert: Während des TV-Duells zwischen Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Kandidat Martin Schulz wird der Moderator heftig im Netz angegriffen.

Stuttgart - Moderator Claus Strunz hat während des TV-Duells von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit ihrem SPD-Herausforderer Martin Schulz im Netz viel Häme geerntet. Bis zum Ende der Sendung gab es auf Twitter mehrere Tausend Nachrichten zu dem Sat.1-Moderator. Schon am Anfang der Live-Übertragung musste sich Strunz von Schulz korrigieren lassen: Er hatte den SPD-Chef mit einer Flüchtlingsaussage verkürzt zitiert. Später fragte Strunz Kanzlerin Merkel und Schulz, ob sie es gut fänden, dass die Fußball-WM 2022 in Katar stattfindet. „Echt jetzt, Strunz fragt wirklich nach der WM in Katar?“, schrieb Linke-Parteichef Bernd Riexinger auf Twitter.

Ein anderer Twitter-Nutzer teilte ein kurzes Video des legendären Ausrasters des früheren Bayern-Trainers Giovanni Trapattoni, der 1997 an die Adresse seines damaligen Spielers Thomas Strunz zeterte: „Was erlauben Strunz?“ Ironisch kommentierte Satiriker Jan Böhmermann: „Ich guck nur wegen Claus Strunz. #TVDuell“

Lobende Kommentare für den Moderator gab es zunächst kaum: